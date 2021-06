Andi Weiss am 20. Juni in Unterschüpfer Kulturkirche zu Gast

Unterschüpf. Das neue Album von Andi Weiss steckt bis zum Rand voll mit guter Musik. Mit dem Albumtitel „Gib alles, nur nicht auf!“ macht Andi Weiss sein Herzensanliegen zur Herzensbotschaft. Jeder Satz, jede Note ruft dem Zuhörer zu: „Du bist größer als deine Angst“ und „Es ist ein Glück, dass es dich gibt.“

Songpoet Andi Weiss kommt am 20. Juni nach Unterschüpf. © Kulturkirche

Damit schafft er ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und schenkt Mut zum Leben. In der ihm eigenen sympathischen Art rufen seine Songs zum „In sich hineinfühlen“ auf – aber auch zum „Glauben, der Berge versetzt“. Andi Weiss ist seit mehr als zehn Jahren auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum als Songpoet und Geschichtenerzähler unterwegs. Rund 1000 Auftritte und weit über 100 000 verkaufte Bücher und CDs prägen sein kreatives Schaffen. „Meine Lieder und Geschichten sind für alle, die sich im Leben eine blutige Nase geholt haben“, fasst Andi Weiss gern sein künstlerisches Anliegen zusammen.

Für sein kreatives Schaffen wurde der in der Nähe von München lebende Künstler von der renommierten Hanns-Seidel-Stiftung mit dem „Nachwuchspreis für Songpoeten“ ausgezeichnet. Andi Weiss gastiert in der Kulturkirche Unterschüpf im Rahmen eines Musik-Gottesdienstes am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr. Der Eintritt ist zum Gottesdienst ist frei, Spenden sind erwünscht. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Das Platzkontingent ist begrenzt, man sollte sich über das Buchungsportal der Homepage www.kulturkirche-schuepfergrund.de anmelden.