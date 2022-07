Alle Aktiven zeigten tolle Leistungen

Boxberg/Bad Mergentheim/Ahorn/Assamstadt. Dass man sich bei der Feuerwehr Boxberg auch über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf in Sachen Feuerwehrausbildung erworben hat, wurde beim Lehrgangsabschluss des Truppführerlehrganges im Gerätehaus Windischbuch deutlich. Erfolgreich haben 15 Teilnehmer, darunter zwei Frauen, aus den Wehren von Boxberg, Bad Mergentheim, Ahorn und Assamstadt unter Leitung von Ralf Dittmann teilgenommen. Dieser Kurs ist Grundlage für weitere Fach- und Führungslehrgänge im Feuerwehrwehrführungsdienst.

38 Unterrichtseinheiten

In 38 Unterrichtseinheiten wurden die Teilnehmer in den Bereichen Brennen und Löschen, Verhalten bei ABC- Einsätzen, gefährliche Stoffe und Güter, Rechtsgrundlagen, Einsatztaktik, Brandversuche, vorbeugender Brandschutz, Gebäudekunde und Rauch lesen geschult. Auch mussten simulierte Einsatzlagen bewältigt werden. Besondere Schwerpunkte waren das Erkennen von Gefahrenlagen und das richtige Handeln in Extremsituationen.

Erleichterung bei den Lehrgangsteilnehmern, als Ralf Dittmann verkündete, dass alle bestanden haben mit einem Notendurchschnitt von 1,7. Danke sagte er auch seinem Ausbilder- und Helferteam Edgar Wenisch, Adrian Baumann, Jonas Hefner, Björn Andres, Sven Volk, Gerd Schlesinger, Manuel Größlein und Tobias Britsch. Mit dem stellvertretenden Stadtkommandanten Tobias Britsch und Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck überreichte Dittmann die Urkunden.

Die erfolgreichen Kurs-Teilnehmer: Max Adelmann (Eubigheim), Laura Wegert, Dominik Weckesser, Alexander Henn, Dustin Herm (Schweigern), Tristan Kohler, Martin Scelle (Windischbuch), Jonas Fohmann, Nico Quenzer (Assamstadt), Sarah Nagengast (Markelsheim) Marcel Galm (Bad Mergetheim), Matthias Sturm, Tim Löber (Stuppach), Nils Kreß, Martin Bauer (Edelfingen). prewe