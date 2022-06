Aktiv und nachhaltig

Es soll sie ja geben, jene Zeitgenossen, die prinzipiell gegen alles sind und auch mit stichfesten Argumenten nicht vom Gegenteil zu überzeugen sind. Die Verantwortlichen in Sachen SuedLink“ wissen davon ein Liedchen zu singen. Denn in vielen Regionen Deutschlands gab es in den letzten Jahren zum Teil erheblichen Widerstand gegen dieses Großprojekt, mit der Folge, dass sich dessen Realisierung zeitlich verzögert hat.

Im Ländle ticken die Uhren anders. Hier gibt es eine breite Zustimmung für die Stromtrasse. Einerseits, weil die Macher von TransnetBW von Anfang an bei allen Entscheidungen die Bürger mit ins Boot genommen haben, andererseits, weil sich Schwaben und Badener über die Bedeutung dieses Vorhabenswohl im Klaren sind.

Der „SuedLink“ ist ein aktiver und nachhaltiger Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Je mehr seine Umsetzung hinausgezögert worden wäre, desto größer wäre die Gefahr gewesen, dass Baden-Württemberg als führender Wirtschaftsstandort in Deutschland an Bedeutung verloren hätte. Manch ein mittelständisches Unternehmen hätte sich sicher überlegt, seinen Firmensitz in den Norden zu verlegen. Die wäre mit negativen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung verbunden gewesen. Deswegen ist es gut und begrüßenswert, dass der Baubeginn in Sicht ist.

