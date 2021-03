Boxberg. Bei der Beratung und Beschlussfassung über die Bauplatzpreise in den Wohngebieten „Dell/Epplinger Weg“ in Schweigern sowie „Lindenrain II“ in Boxberg entwickelte sich in der Sitzung des Boxberger Gemeinderats am Montag in der Umpfertalhalle eine Grundsatzdebatte über die generelle Festlegung der Bauplatzpreise im Stadtgebiet.

Die Abrechnung der jeweiligen Erschließungskosten ergab einen Bauplatzpreis von 75 Euro für „Dell/Epplinger Weg“ und von 65 Euro für „Lindenrain II“. So weit so gut. Doch Steffen Adelmann gefielen die unterschiedlichen Preise im Stadtgebiet nicht besonders. „In Windischbuch haben wir die Bauplatzpreise sogar mit 85 Euro festgesetzt und hier in Boxberg sind es nur 65 Euro, dabei sind in Boxberg die infrastrukturellen Gegebenheiten viel besser“, führte er an. „Sollten wir nicht einheitliche Preise in ganz Boxberg machen, um hier eine Gleichheit der Stadtteile herzustellen.“ Die kleinen Dörfer, in denen es keine Einkaufsmöglichkeiten gebe, hätten es sowieso schon schwerer die Einwohnerzahl zu halten.

„Wir haben bislang immer die tatsächlichen Kosten abgerechnet und sind damit gut gefahren“, entgegnete Bürgermeister Christian Kremer. „Die Baugebiete sind nicht vergleichbar und deshalb ist es auch gerechter, wenn die Preise unterschiedlich sind.“ In Windischbuch habe man erst eine 300 Meter lange Erschließungsstraße bis zum ersten Bauplatz errichten müssen. „Das wirkt sich natürlich auch auf die Preise aus“, so der Rathaus-Chef. Zudem habe man noch ein Trennsystem mit zwei Kanälen bauen müssen.

„In manchen Baugebieten müssen zusätzliche Gehwege oder Treppen für eine bessere Erreichbarkeit angelegt werden, und deshalb können nicht alle Baugebiete über einen Kamm geschert werden“, pflichtete Ferdinand Eck dem Bürgermeister bei.

Roland Weckesser gab noch zu bedenken, ob man nicht einen Obolus für junge Familien von Seiten der Stadt gewähren könnte, wie die Stadt Lauda-Königshofen dies macht. „Wenn ich Bauplatzpreise von 130 Euro und mehr pro Quadratmeter aufrufe, kann ich das machen“, erwiderte der Rathaus-Chef. Unterm Strich fahre der Häuslebauer in Boxberg aber besser, weil die Quadratmeterpreise in Boxberg wesentlich günstiger sind.

„Bei Baukosten von 500 000 Euro und mehr sind 2000 oder 5000 Euro nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“, meinte Stefan Wilhelmi. „Es ist wichtig, das Umfeld und vor allem die Ortsmitten in den Dörfern attraktiv und vital zu halten.“ Dies sorge für ein gutes Umfeld und mache letztendlich auch die Wohngebiete attraktiver. hut