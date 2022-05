Abenteuerliche Reise ins Erwachsenwerden

Das Integrationstheater des Üttingshofer Vereins „Sprungbrett“ führt am Wochenende 7./8. Mai in einer außergewöhnlichen Inszenierung in und um die Kulturkirche Unterschüpf das Stück „Däumelinchen“ auf.

Unterschüpf/Üttingshof. Das poetische Märchen von Hans Christian Andersen, das 1835 erstmals erschienen ist, bezaubert auch heute noch mit wunderschönen Bildern. Regisseur Florian Brand hat sie in sieben verschiedenen Szenen eingefangen.

Entstanden durch sehnlichen Kinderwunsch, wird mit Hilfe von Zauberkraft ein winziges Mädchen in einer Blütenknospe geboren. Es ist ganz ein Kind der Schönheit und Poesie, nicht geschaffen für das Gewöhnliche. Fremd und verloren erscheint es in der nüchternen, auf Status und Sicherheit ausgerichteten Welt.

Vier Frauen auf der Bühne

Vier Frauen stehen auf der Bühne. Alle sind Mütter, jede hat Schwangerschaft und Geburt anders erlebt. Als Ursula Döhner ihr Kind zum ersten Mal im Arm hielt, wusste sie sofort: Es ist anders als seine Geschwister, anders als die meisten Kinder. Delilah war mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Mutter und Tochter spielen in dem Stück gemeinsam.

„In ‚Däumelinchen’ erkenne ich unsere eigene Familiensituation“, erklärt Ursula Döhner. „Wir sind dabei, einen Weg für Delilahs Zukunft zu planen, denn ich weiß natürlich, dass ich sie nicht immer behüten kann.“ Delilah Döhner und Sophia Witzel überzeugen beide als „Däumelinchen“. Mit der Doppelbesetzung der Hauptrolle erzielt der Regisseur einen besonderen dramaturgischen Effekt. Märchen und Lebensgeschichte fließen ineinander, „denn das wunderbarste Märchen ist das Leben selbst“, findet Hans Christian Andersen.

Von seiner Mutter erhielt das kleine Mädchen den Namen „Däumelinchen“. „Eine niedliche lackierte Wallnussschale bekam es zur Wiege, blaue Veilchenblätter waren seine Matratze und ein Rosenblatt sein Deckbett“, berichtet das Märchen.

„Auf Rosen gebettet“ werden die Schauspieler bei Florian Brand nicht – und auch nicht „in Watte gepackt“. „Nochmal von vorn, langsamer sprechen, schneller laufen, besser aufteilen“ – es bedarf schon einiger Probendurchläufe, bis der Regisseur endlich zufrieden ist. „So streng bin ich nicht immer“, versichert er. „Aber jetzt, beim Endspurt, kurz vor der Aufführung, muss es einfach klappen.“ Er kennt das Potenzial jeder Schauspielerin, jedes Schauspielers der bunt zusammengewürfelten Truppe. „Der Weg in die Selbständigkeit“ ist für ihn die zentrale Aussage des Stückes. „Theaterspielen kann dabei helfen. Es gehört Mut dazu, sich vor ein Publikum hinzustellen und frei zu sprechen. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“

Nicht überfordern, aber fordern und fördern hat sich der Verein „Sprungbrett“ zur Aufgabe gemacht. „Wir begleiten auf dem Weg in die Selbständigkeit“, erklärt die Vorsitzende, Dr. Sabine Kaplirz zu Sulewicz. „Welche Lebensform für junge Erwachsene mit Handicap die richtige ist, ob in der Familie, in einer eigenen Wohnung oder in einer betreuten Wohngemeinschaft ist individuell verschieden. Entscheidend ist, dass es für jeden einen Platz gibt, wo er sich angenommen und zu Hause fühlt.“ Eine große Hilfe und gleichzeitig eine Wertschätzung der Arbeit des Vereins sei die Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie.

Mit den Schauspielern unterwegs

„Däumelinchen“ – in der unendlich großen Weltgeschichte die Geschichte eines kleinen Wesens. Während mancher sich noch zweifelnd fragen mag, ob ein so zerbrechliches Geschöpf jemals Heimat finden könne, werden die Zuschauer gewissermaßen an die Hand genommen. „Kommt alle mit!“

Von Szene zu Szene, von Station zu Station begleiten sie Däumelinchen zusammen mit den Schauspielern auf seiner abenteuerlichen Reise ins Erwachsenwerden. Sie erleben, wie es nur knapp den plumpen, stumpfsinnigen Kröten entkommt, wie es den vereinnahmenden Feldmäusen entwischt, wie es der dumpfen Düsternis des unterirdischen Palastes des Maulwurfs entflieht. Aber auch, wie es Freunde findet, die ihm Mut machen und es weiterbringen auf seinem Weg.

Ein Märchen, das es in sich hat

So harmlos und unterhaltend das Märchen auf den ersten Blick sein mag – es hat es in sich und ist reich an Symbolik.

„Das Wort ‚Kind’ wird bei Hans Christian Anders zunehmend zu einer Metapher – nicht für Lebensalter, sondern für eine bestimmte Haltung zum Leben, für eine Offenheit, eine Neugier, die sich in allen Lebensaltern finden lässt“, meint der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering.

So dürfen sich Kinder und Erwachsene, die im Herzen ein wenig Kind geblieben sind, auf das kommende Wochenende freuen. Sie dürfen sich mitnehmen lassen, auf eine wundersame Reise, die mit ihren verschiedenen Facetten von Licht und Schatten verzaubert, die sich mit dem Erwachsenwerden beschäftigt, mit dem Vertrauen in andere, in sich selbst – mit dem Vertrauen ins Leben.