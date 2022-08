Abendlicher Rundgang

Schweigern. Treffpunkt zum abendlichen Rundgang durch die Gassen Schweigerns im Rahmen des Ferienprogramms war der Marktplatz in Schweigern. Dort erfuhren die Jungen und Mädchen, dass der Marktplatz früher der Treffpunkt für alle Einwohner war. Weiterging der Rundgang durch die vor Jahren sanierten Fischlingsgasse, Lange Gasse, Grabenweg, Manggasse und Mörschweg zum Spielplatz in der Ortsmitte. Den Kindern wurde erzählt, dass es in den engen Gassen vor über 100 Jahren noch kein Leitungswasser, Strom und Straßenbeleuchtung gab. Alte landwirtschaftliche Geräte wurden von den Anwohnern gezeigt und erklärt. Bild: Eck

