Boxberg. Die Bauplätze in Boxberg sind sehr begehrt. Vor allem junge Familien zieht es in die Neubaugebiete im ganzen Stadtgebiet. Natürlich brauchen die Eltern für ihre Sprösslinge auch Kindergarten- oder Krippen-Plätze. Deshalb müssen die Kapazitäten in den einzelnen Einrichtungen der Stadt ständig angepasst, meist sogar erweitert werden. Auch für das Kindergartenjahr 2021/22 wird das notwendig. Dies ergab die Kindergartenbedarfsplanung, die Claudia Schlör in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Boxberger Umpfertalhalle vorstellte.

Um eine Prognose über die Kita-Plätze, die die Stadt zur Verfügung stellen muss, zu erhalten, wurden im Vorfeld 142 Eltern angeschrieben. Von 74 gab es eine Rückmeldung. Trotz nochmaliger Nachfrage gab es von 36 Erziehungsberechtigten keine Antwort.

Im Stadtgebiet stehen derzeit 263 Kita-Plätze plus zehn Krippen-Plätze in zwölf Kita-Gruppen und zwei Krippen-Gruppen zur Verfügung. Laut dem Ergebnis der Umfrage wird dies für den Bedarf im kommende Kindergartenjahr nicht ausreichen.

Claudia Schlör führte an, dass Stand jetzt 18 Kinder für das Kindergartenjahr 2021/22 auf Wartelisten stehen würden. Im katholischen Kindergarten in Boxberg sind dies zwei Kinder, für das Kindergartenjahr 2022/23 würde die Zahl auf fünf steigen. In Schwabhausen sind es fünf Kinder. Die Wartezeit beträgt zwischen zwei und vier Monaten. In Uiffingen müssten sechs Kinder zwischen drei Monaten und einem Jahr warten. In Unterschüpf müssten fünf Kinder zwischen drei Monaten und einem Jahr warten, bis sie in die Kita gehen können. Kurzum: Die Kapazitäten in Kindergärten sind an ihrer Belastungsgrenze.

„Die Eltern haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz“, stellte Bürgermeister Christian Kremer fest. Dies bedeute, dass Handlungsbedarf bestehe. Er schlug deshalb vor, dass im katholischen Kindergarten in Boxberg eine zusätzliche Gruppe installiert und der kommunale Kindergarten in Unterschüpf um eine Klein-Gruppe erweitert wird. Bei letzterem sei dies kein Problem. Die Einrichtung werde derzeit sowieso saniert, so dass man die Vergrößerung in die Maßnahme integrieren könne. Das Gebäude biete Platz für eine zusätzliche Klein-Gruppe. Hierdurch würden elf weiter Plätze geschaffen, so der Rathaus-Chef. Die Rückkehr der Kinder aus der Container-Interimslösung in das Kindergartengebäude in Unterschüpf ist für Juni/Juli geplant, so dass ab diesem Zeitpunkt auch die Kleingruppe zur Verfügung stehen wird.

„Ich habe schon Vorgespräche mit den Verantwortlichen, unter anderem dem Kindergartenleiter, in Boxberg geführt und die Bereitschaft besteht entweder eine zusätzliche normale Gruppe oder eine Kleingruppe aufzunehmen“, führte Christian Kremer aus. „Wir müssten keine wesentlichen baulichen Veränderungen vornehmen, so dass keine großen Kosten entstehen.“ Die Betriebserlaubnis werde umgehend bei der katholischen Verrechnungsstelle beantragt.

Sollten diese beiden Maßnahmen nicht ausreichen, so der Bürgermeister, könnten noch in Schweigern Kita-Plätze geschaffen werden. Derzeit bestehe jedoch kein Bedarf. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Christian Kremer, dass die Stadt für den kommunalen Kindergarten in Unterschüpf umgehend nach zusätzlichem Personal suchen werde. „Wir sind deswegen extra jetzt schon mit der Bedarfsplanung in den Gemeinderat gegangen, um bis zum Sommer genügen Zeit für die Personalsuche zu haben“, hob der Bürgermeister hervor. Er gehe davon aus, dass die katholische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung in Boxberg dies auch tun werde. hut