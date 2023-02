7000 Euro Schaden nach Unfallflucht bei Boxberg

Boxberg. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Dienstagmorgen einen Unfall auf der A 81 verursachte. Die 27-jährige Fahrerin eines Seats war gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg in Richtung Heilbronn mit rund 150 km/h auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Plötzlich fuhr ein Pkw, der auf dem rechten Fahrstreifen war, unmittelbar nach links vor die 27-Jährige, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Die Seat-Lenkerin musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte ihr Fahrzeug die Mittelschutzplanke. Am Auto entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/60040 entgegen.

