64 Teams pflanzten 8000 Tulpenzwiebeln

Schwabhausen. Keukenhof war gestern. Das neue Tulpenparadies erstreckt sich 4400 lange Meter am Wegesrand von Schillingstadt über Schwabhausen nach Windischbuch. Gut – es mag ein wenig übertrieben sein, wenn man die endlosen Tulpenfelder Hollands vor Augen hat, doch 8000 rot blühende Tulpen bieten mit Sicherheit mehr als nur einen flüchtigen Hingucker.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Philipp Tecklenburg hatte die Idee, seine drei evangelischen Kirchengemeinden und damit einhergehend auch die gesamten Ortschaften sowie die Kommunen Boxberg und Ahorn zu verbinden (wir berichteten). Unter dem Motto „Lasst Blumen sprechen“ fanden sich zahlreiche Pflanzteams vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein, ausgerüstet mit Eimern, Hacken, Spaten oder Tulpenstechern. Ein jeder hatte so seine favorisierte Pflanzmethode, um die zugeteilte Zwiebelration in die Erde zu bringen. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“, sangen sie als Abschluss der kurzen Aussendungsandacht. Es kamen weitaus mehr, vom Kleinkind bis zu in Ehren ergrauten Mitbürgern, religions- und gemeindeübergreifend, sogar aus anderen Ortsteilen engagierten sich pflanzwillige Unterstützer, so dass 64 bunt gemischte Teams gebildet werden konnten. Da bekanntlich viele Hände der Arbeit ein rasches Ende bereiten, gestaltete sich die Aktion nicht belastend für die Gruppen, die ihren genauen Abschnitt zugeteilt bekamen. Überall wurde also emsig geschafft, sei es als Mutter-Tochter-Team, das sich bereits jetzt schon auf die Tulpenblüte im Frühjahr freut, oder als kommunalpolitisch Verantwortlicher. „Ich bin dabei, weil es eine tolle Aktion ist, insbesondere im Hinblick auf das 1250-jährige Dorfjubiläum Schillingstadts im nächsten Jahr“, erklärte Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin begeistert.

Darüber hinaus schaffe dieses Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes eine „stärkere Verwurzelung“ seiner Heimat Schwabhausen mit seiner neuen Wirkungsstätte.

Mehr zum Thema Eingliederung Aufgaben wurden seit 2015 nicht weniger Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadtradeln-Aktion In 21 Tagen 57 Tonnen CO2 eingespart Mehr erfahren Frauenfußball DFB-Frauen ohne Gwinn - Hoffen auf volles Haus in Dresden Mehr erfahren

Angesichts des leichten Nieselregens lagen die Gedanken an den kommenden Frühling fern, doch wolle man mitten im Herbst das Leben feiern, so Pfarrer Philipp Tecklenburg und voller Erwartung, fröhlich und hoffnungsvoll in das neue Jahr schauen, zusammenhalten, „wie düster die wirtschaftliche und weltpolitische Lage gerade auch sein mag.“