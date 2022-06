630 Euro für die Lebenshilfe

Boxberg. Im April veranstaltete der Musikverein Umpfertal in der Bad Mergentheimer Wandelhalle einen begeisternden Konzertabend mit anspruchsvollen Programm. Der Reinerlös sollte der Jugendarbeit des Vereins und dem Verein Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis zugutekommen.

Jetzt fand im Probenraum in Boxberg die Übergabe des Spendenschecks über rund 630 Euro durch den Vereinsvorsitzenden, Josef Knoblauch, an den Vorsitzenden der Lebenshilfe, Jörg Hasenbusch , statt. Hasenbusch dankte bei dieser Gelegenheit den Musikern im Namen der Lebenshilfe für die so wichtige Spende. „Sie hilft uns wieder ein Stück weiter, Menschen mit Behinderung zu helfen, ihnen und ihren Angehörigen beizustehen und dazu beizutragen, dass sie auch tatsächlich gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“.

Wegen der damals geltenden Abstands- und Hygieneregeln hatte sich der Verein musikalisch neu gruppiert. In mehr als zehn verschiedenen Formationen zeigten die Musikerinnen und Musiker aus der Jugend sowie dem Großen Blasorchester ihr Können.

Im Verlauf des Konzertabends war auch die Jazz-Combo zu hören, die bei der Scheckübergabe im Probenraum neue Stücke einübte. Hasenbusch würdigte bei der Scheckübergbe ausdrücklich auch die professionelle Jugendarbeit des Vereins, ohne die der hohe Leistungsstand nicht möglich wäre. pal