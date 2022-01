Grünsfeldhausen. Bereits am Sontag stellte die Sternsingergruppe im Gottesdienst in der Achtiuskapelle das Motto des diesjährigen Drei-Königs-Singen vor: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Nach der Aussendung von Pater Shinto zogen die drei Jugendlichen, die von Gisela Rützel vorbereitet und betreut wurden, von Haus zu Haus. In Grünsfelds kleinstem Ortsteil konnten so 523 Euro gesammelt werden, die zur Verbesserung der Gesundheitssituation von Kindern im Südsudan, in Ghana und Ägypten beitragen.

