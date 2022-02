50 Jahre Schulgebäude in Boxberg: Grundstücksproblematik verzögerte Baubeginn

Boxberg. Vor 50 Jahren war die Boxberger Schullandschaft eine Baustelle – in mehrfacher Hinsicht. Die Mittelschule (später Realschule) und die „Nachbarschafts-Grund- und Hauptschule“ waren ins Leben gerufen, aber es fehlten Schulräume, es fehlten Lehrkräfte – und der Neubau des Schulzentrums verzögerte sich.

In den 1960er Jahren wuchs die Diskussion über neue Schulformen und eine bessere Förderung begabter Schulkinder auf dem Land. Den Landkindern gleiche Bildungschancen wie den Stadtkindern, so eine Devise, oder: möglichst viel Kinder auf weiterführenden Schulen. Im Januar 1965 berichtete Kultusminister Professor Dr. Hahn in Hardheim über geplante Maßnahmen zur Erschließung von Begabungsreserven in ländlichen Kreisen. Dabei verkündete er auch die Errichtung einer Mittelschule in Boxberg, ohne konkrete Angaben zu machen.

Schulrat Münster (links) ernennt Paul Glitsch zum ersten Rektor der Realschule Boxberg. © Stadtarchiv Boxberg

Infoabend in Boxberg

Am 25. Februar 1965 fand hierzu in Boxberg ein Informationsabend statt. Spontan verfassten die über 200 Anwesenden, Eltern, Erzieher und Gemeindevertreter, eine Resolution. Im Namen des Einzugsgebietes Boxberg wurde die Errichtung einer Mittelschule in Boxberg von Ostern 1965 an verlangt. Am 10. Mai 1965 stimmte Kultusminister Hahn dem gleichgesinnten Antrag der Stadt Boxberg zu: der Errichtung einer eigenständigen Mittelschule mit Beginn Schuljahr 1965/66. Der Unterricht konnte beginnen.

So kamen neue Schulkinder nach Boxberg – aber die Schulräume fehlten. Da traf es sich gut, dass man Schulräume der Winterschule (Kreislandwirtschaftsschule) im früheren Amtsgericht (Kurpfälzischen Amtshaus) nutzen konnte. Weitere Klassenzimmer wurden im Bernhardusheim (früher Volksschule, danach Winterschule) und im Rathaus eingerichtet.

Auch im Jahr 1967 fertiggestellten neuen evangelischen Kindergarten wurde unterrichtet. Der erste Rektor der Mittelschule (bald Realschule genannt), Paul Glitsch, wurde hier im April 1968 feierlich ins Amt eingeführt. Doch das räumlich völlig verzettelte Unterrichten ohne eigenes Schulhaus war natürlich keine Perspektive für die Realschule.

Zeitgleich meldete auch die Boxberger Hauptschule enormen Zuwachs. 1966 hatte man im Zuge des Schulentwicklungsplans in Boxberg eine Nachbarschafts-Hauptschule errichtet. Die benachbarten Gemeinden Epplingen, Schwabhausen, Uiffingen, Windischbuch und Wölchingen schickten nicht nur das vorgeschriebene achte und neunte Schuljahr, sondern gleich alle Schulkinder ab dem fünften Schuljahr nach Boxberg. Die Gemeinden Angeltürn, Bobstadt und Schweigern schickten zunächst nur das achte und neunte Schuljahr, doch bald auch die jüngeren Jahrgänge. Beide Entwicklungen „riefen“ nach einem neuen Schulbau.

Raumprogramm festgelegt

Im Januar 1967 legte das Oberschulamt Nordbaden das Raumprogramm für den Bau einer Haupt- und Realschule fest, das im Juli nochmals erweitert wurde. Im Februar 1967 besichtigten Behörden, Schulamt und Gemeindevertretung drei vorgeschlagene Plätze für den Neubau.

Den Vorzug erhielt der Standort neben dem bestehenden Schulhaus der seit 1956 fertiggestellten Volksschule (Grund- und Hauptschule). Hauptargument: dadurch könne man die ganze Schule auf einem Areal vereinigen und die vorhandenen Räume weiter für Schulzwecke nutzen. Bohrungen und Baugrund-Untersuchungen ergaben, dass der Standort als Baugrund geeignet sei. Der Erwerb der Grundstücke konnte anlaufen.

Architekten beauftragt

Mit der Planung des Schulzentrums wurden die Architekten Paul Jag (Bad Mergentheim) als Hauptverantwortlicher und der Boxberger Gerhard Ruthardt beauftragt. Nach mehrfachen Beratungen mit dem Oberschulamt waren im August 1968 die bautechnischen Planungen endgültig abgeschlossen. Der dringend nötige Neubau hätte anlaufen können.

Doch ein wichtiges Grundstück konnte nicht erworben werden. Einsprüche der Eigentümerin, der Tochter des Boxberger Ehrenbürgers Professor Hofmann, stellten den Standort nämlich grundsätzlich in Frage. Der Schulneubau sollte sich dann um fast zwei Jahre verzögern.