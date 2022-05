50-Jahr-Jubiläum 2023 wirft seine Schatten voraus

Oberschüpf. Wahlen, Ehrung des aktiven Tischtennisspielers Reiner Holzer und die Vorbereitungen zum 50. Geburtstag 2023 standen im Vordergrund der Hauptversammlung des TTC

Nach der Begrüßung berichtete TTC-Vorsitzender Manfred Pers von einem recht kurzen Vereinsjahr – Corona bedingt. Trotz Pandemie seien einige Aktivitäten durchgeführt worden. So gab es einen Vereinsausflug nach Wien, zwei Wanderausflüge der Frauen nach Assamstadt und Beckstein und drei Vorstandssitzungen.

TTC-Vorsitzender Manfred Pers (links) ehrte Reiner Holzer. © Waltraud Henninger

Hauptthema sind/waren die Vorbereitungen des Vereinsjubiläums: Festakt am 22. Juli 2023. Vorsitzender Pers blickte auf die Fertigstellung der Schlossrenovierung mit über 2500 geleisteten Helferstunden des TTC zurück und an den Großbrand, der alles wieder zunichtegemacht habe. Trotz der erneute Schlossrenovierung, in die wieder sehr viele Helferstunden gesteckt worden seien, denke man immer noch mit Wehmut an das alte Schloss.

Für 20 Jahre Kassenprüfer-Tätigkeit wurde Ehrenmitglied Karlheinz Henninger gedankt, ebenfalls Gaby Baumann für zehnjährige Aktivität als Beisitzerin.

Karin Pers verlas den letztjährigen Jahresbericht. Abteilungsleiter Thomas Henninger berichtete über die sportlichen Ereignisse. Zeitlich verzögert wurde die Spielrunde zu Ende geführt. Im Dreier-Verbandspokal C ging der TTC im Bezirk Tauberbischofsheim als Sieger hervor. Im Regionalspokal wurde das Finale verloren. In der Meisterschaftsrunde der Klasse A verbesserte man durch Neuzugang von Christian Schrickel und die Rückkehr von Simon Weiland die Spielstärke. So setzte man in der Vorrunde die Nachwuchsspieler Niklas Hopf und Felix Trenten immer wieder eins, um ihnen Spielpraxis zu ermöglichen. Die Rückrunde verlief planmäßig trotz vieler Spielerausfälle.

Von der Jugend gibt es wenig zu berichten. Die Spielrunde 2020/21 wurde abgebrochen. Für die neue Spielrunde wurde keine Mannschaft gemeldet. Alle Meisterschaften und Turniere wurden abgesagt. Derzeit befinden sich einige Schülerinnen im Training, die anderen Jugendlichen wurden ins Seniorentraining aufgenommen.

Kassierer Gerald Weiland trug einen positiven Kassenbericht vor. Die Entlastung von Kassierer und Vorstand erfolgte einstimmig

In der Folge fand die Ehrung von Reiner Holzer durch den Vorsitzenden Manfred Pers statt: 25 Jahre aktiver Spieler des TTC Oberschüpf. Von 1977 bis 1996 spielte er für die Tischtennisfreunde aus Lauda und seit 1997 für den TTC. Hierfür gab es Ehrennadel in Gold

Ortsvorsteher Rainer Preis übernahm die Neuwahlen, in denen alle Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt wurden. wahe