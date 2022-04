30 Jahre Elisabethenverein in Großrinderfeld: Der Mensch stets im Vordergrund

Großrinderfeld. Hervorgegangen aus dem örtlichen Krankenpflegeverein besteht der Großrinderfelder Elisabethenverein seit nunmehr 30 Jahren. Grund genug für die Mitglieder sich selbst zu feiern. „Ihr seid die, die den Elisabethenverein seit 30 Jahren am Leben halten“, begrüßte die seit Oktober letzten Jahres im Amt befindliche Vorsitzende Christine Banzer zahlreiche Gründungsmitglieder, aber auch neue Unterstützer in der Kirche St. Michael zu einer Andacht, die perfekt vom Vorstandsteam und Gemeindereferentin Birgit Kuhn vorbereitet worden war.

„Habt ihr es schon gemerkt? Wir leben in einer Zeit, in der Achtsamkeit richtig modern ist. In Buchläden füllen Achtsamkeitsratgeber ganze Regale“, richtete Banzer das Wort an die Anwesenden. „Aber Achtsamkeit dem Anderen gegenüber? Die ist, so scheint´s mir, sehr selten geworden, seit jeder so auf sich selbst bedacht ist. Aber ihr liebe Mitglieder? Ihr seid einem Verein beigetreten, bei dem in der Satzung steht, dass er ‚ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke verfolgt’, einem Verein, bei dem es praktisch in der Satzung festgeschrieben ist, dass er einem nix bringt“, dankte die sie den Mitgliedern ausdrücklich für ihren Einsatz.

Die Aufgaben des Vereins bestehen darin, Menschen in leiblicher, seelischer und sozialer Not zu helfen. Zusätzlich unterstützt er die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Großrinderfeld, bei der Erbringung ihrer finanziellen Leistungen an die Sozialstation Tauberbischofsheim. Eine der vielen ehrenamtlichen Aufgaben ist auch die Betreuung der Senioren und Seniorinnen im Pflegeheim Am Rödersteiggraben, auch wenn diese Tätigkeit durch die Corona-Beschränkungen mehrmals unterbrochen werden musste.

Anita Kleinmichel berichtete, dass der Verein am 3. April 1992 von 85 Mitgliedern gegründet wurde, als Nachfolge des von Schwester Imberta geleiteten Vereins für häusliche Krankenpflege. Das damals gewählte Vorstandsteam um die Vorsitzende Lydia Bach, ihre Stellvertreterin Anita Kleinmichel, Schriftführerin Agathe Stolzenberger-Michelbach, Kassenwartin Christel Kraft und die Beiräte Annerose Lutz und Luitgard Leuchtweis blieb fast die ganzen 30 Jahre zusammen.

Erst im Herbst letzten Jahres, wurde Christine Banzer zur neuen Vorsitzenden gewählt, Stellvertreterin ist noch immer Anita Kleinmichel, Kassenwartin Andrea Dürr, Schriftführerin Gerlinde Markert und Beirätinnen Annerose Lutz, Ursula Martin, als Vertreterin vom Pfarrgemeinderat delegiert ist Barbara Werner, Kassenprüferinnen sind Ursula Hofmann und Birgit Reinhart.

Dienst am Nächsten

Ab 1995, so Kleinmichel, wurde in der Gemeinde die Nachbarschaftshilfe aufgebaut, mit jährlich etwa 150 bis 200 Stunden „Dienst am Nächsten“. Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes und der rechtlich immer schwerer werdenden Position musste die Nachbarschaftshilfe 2002 allerdings wieder eingestellt werden. Seither engagiert sich der Verein weiter für die Gemeinde, beispielsweise durch die Organisation von Einkaufsdiensten währen der Pandemie, der Anschaffung einer Veeh-Harfe für die Kindergarten, die Anschaffung von Gebets- und Gesangsbüchern für die Pfarrkirche mit größerer Schrift speziell für Senioren oder der Unterstützung von unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Gemeinde. Auch beim Aufbau des neu gegründeten Familienzentrums in Großrinderfeld half der Verein. „Ein fester Bestandteil unserer Vereinsarbeit ist der Besuch bei den Bewohnern im örtlichen Pflegeheim durch Frauen aus der Vorstandschaft. Wir hören zu, lesen vor, sorgen mit Gesellschaftsspielen für Abwechslung im Alltag oder unternehmen Spaziergänge mit den Senioren“, so Kleinmichel.

Allen anwesenden Gründungsmitgliedern dankte der Vorstand mit einem Blumengruß und ernannte Lydia Bach zur Ehrenvorsitzenden. „Das war schon lange überfällig und uns ein Herzensanliegen“, so die Vorsitzende Christine Banzer. Noch lebende Gründungsmitglieder: Maria Baumann, Christa Behringer, Maria Dürr, Gerda Egner, Annegret Feger, Christa Frank-Stamm, Monika Häusler, Elfriede Hofmann, Giesela Horn, Lioba Horn, Dieter Horn, Anni Kuhn, Anneliese Krämer, Luitgard Leuchtweis, Else Leuchtweis, Renate Leuchtweis, Emma Leuchtweis, Margarete Michel, Elsbeth Müller, Anna Ponzer, Irmgard Reinhart, Mechthild Reinhart, Roswitha Schäfer, Resi Schenk, Erna Schlör, Erika Schmitt, Hiltrud Schultheiß, Maria Stolzenberger, Inge Stößer, Rosa Wenz. Gründungsmitglieder, die fast 30 Jahre in der Vorstandschaft Verantwortung übernommen haben sind: Hildegund Pulzer, Ursula Hofmann, Agathe Stolzenberger-Michelbach, Christel Kraft, Annerose Lutz, Anita Kleinmichel, Lydia Bach.

