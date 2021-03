  16-Jähriger lieferte sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Boxberg. Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich ein 16-Jähriger am Sonntagabend in Schweigern mit der Polizei.

Der Jugendliche war mit seinem Roller auf der B292 von Schweigern in Richtung Sachsenflur unterwegs. Weil er sich einer Kontrolle entziehen wollte, flüchtete er über Rad- und Feldwege, ehe er bei Sachsenflur festgenommen wurde.

Warum der 16-Jährige vor der Polizei flüchtete, ist nicht unbekannt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu, da die Flucht vor der Polizei als solches gewertet werden kann.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren