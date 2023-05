Boxberg. Rund 15 000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Boxberg. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi 6 die Bahnhofstraße in Richtung der Bundesstraße 292. An der Kreuzung zur Adelbert-Hofmann-Straße übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten 87-Jährigen in seinem Skoda Fabia. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

