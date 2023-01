Windischbuch. Am Dreikönigstag fand der Aussendegottesdienst für die Sternsinger in Windischbuch statt. Danach waren die Sternsinger im Dorf unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen. Sie sammelten 1450 Euro. Bild: Elke Ehrmann

