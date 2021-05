120 000 Euro für die Landesanstalt

Berlin/Boxberg. Die Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg (LSZ) wird mit knapp 120 000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes Nutztierhaltung gefördert. Dazu erklärt der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag MdB Alois Gerig: „Das Bildungs- und Wissenszentrum in Boxberg erfüllt eine wichtige Aufgabe: Hier werden die Ställe der Zukunft erprobt. Im Fokus stehen – genau wie bei unseren TierhalterInnen – die Praxistauglichkeit und das Tierwohl.“

Seit 2007 werden am Standort Boxberg neueste Erkenntnisse auf den Gebieten der Haltung, der Fütterung und Leistungsprüfung an Auszubildende, Erzeuger und andere Wirtschaftspartner weitergegeben. „Die Gesellschaft interessiert sich zunehmend dafür, wie die Tiere gelebt haben, die später auf dem Teller landen. Das ist eine positive Entwicklung. Die öffentliche Diskussion um Tierwohl und Fragen dazu werden weiter zunehmen. Die LSZ hilft uns, Antworten zu geben“, meinte Alois Gerig weiter. „Wie die Schweinehaltung der Zukunft aussehen kann, wird in Boxberg sichtbar gemacht.“ pm