100. Geburtstag stand im Fokus der Vereinsarbeit

Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des VfB Boxberg/Wölchingen.

Boxberg. Rund 60 Vereinsmitglieder waren zur Generalversammlung des VfB Boxberg/Wölchingen ins Sportheim gekommen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jochen Oertel erhob sich die Versammlung zur Totenehrung der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder Helmut Keßler, Werner Welz, Hermann Seewald, Richard Wörner und Peter Waibel.

Rückblick des Vorsitzenden

In seinem Tätigkeitsbericht führte Jochen Oertel zunächst aus, dass seit der Generalversammlung im Oktober 2020 lediglich fünf Vorstandssitzungen in Präsenz abgehalten werden konnten. Zusätzlich gab es noch viele Online-Sitzungen. Besonders habe die Gestaltung und Durchführung des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehens den Vorstand in Anspruch genommen.

Zu der Mitgliederentwicklung konnte Oertel ein positives Fazit ziehen. Der Verein zähle aktuell 445 Mitglieder. Besonders zu bemerken sei, dass es aufgrund von Corona zu keinem einzigen Austritt kam, was die Verbundenheit zum VfB zeige. Oertel erklärte weiter, dass aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen der Verein deutlich weniger Einnahmen als zu normalen Zeiten erwirtschaften konnte. Durch das Sportfest anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums habe der Verein zusätzliche Einnahmen erwirtschaften können, so dass bislang keine staatlichen oder sonstigen Hilfen in Anspruch genommen werden mussten.

Die Planung des Sportfestes habe sich aufgrund von Corona äußerst schwierig gestaltet. Man habe das Fest immer so geplant, als könne es komplett durchgezogen werden. Erst rund vier Wochen vor dem Fest, stand die Entscheidung fest, das Sportfest mit den entsprechenden Maßnahmen trotz Corona durchzuziehen. Das geplante offizielle Festbankett, der geplante Festumzug mit schließendem Tanz in der Umpfertalhalle sowie das komplette Rahmenprogramm am Festwochenende konnte nicht durchgezogen werden. Als Rahmenprogramm war eigentlich eine Goalbox, Fußball-Dart, Hüpfburg, Modenschau und eine Kinderdisco geplant. Oertel lobte die große Bereitschaft der Mitglieder, bei der Durchführung des Festwochenendes tatkräftig mitzuhelfen, ohne diese, wäre eine Durchführung so eines Jubiläums nicht möglich gewesen.

Die Zukunftsplanung des Vereins sei gerade im sportlichen Bereich mit dem 1.FC Umpfertal sehr gut aufgestellt und die Zusammenarbeit laufe sehr gut und harmonisch ab. Zudem erklärte Oertel, dass im Moment wieder Pflegemaßnahmen an beiden Sportplätzen stattfinden werden, damit optimale Bedingungen für die Jugend und die Herrenabteilung vorliegen.

Anschließend folgte der Bericht des Vergnügungsausschusses, welcher von Goran Grujic vorgetragen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele Festlichkeiten ausgefallen und das Sportheim konnte nicht regelmäßig geöffnet werden.

Berichte aus den Abteilungen

Jugendleiter Erik Reichert gab eine kurze Zusammenfassung der Jugendgeneralversammlung, welche direkt vor der Generalversammlung stattgefunden hatte. In der gesamten Jugend spielten 120 Jugendliche, hiervon 60 aus den reihen des VfB. Er würdigte den Einsatz von Betreuern, Helfern und den Eltern.

Der Bericht des Spielausschussvorsitzenden wurde in Vertretung von Felix Dölzer durch Christopher Nied vorgetragen. Dieser blickte auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Man habe eine gute Sommervorbereitung absolviert, jedoch wurde die Saison im Herbst abermals aufgrund der Corona-Pandemie vom Verband abgebrochen. Dies war bereits die zweite Saison in Folge, welche durch die Pandemie nicht zu Ende gebracht werden konnte. In der laufenden Saison, habe man eine sehr gute Vorbereitung gehabt, bevor einige Schlüsselspieler aufgrund von Verletzungen ausgefallen sind.

AH-Präsident Wolfgang Throm berichtete über die Aktivitäten der Alten Herren. Auch diese konnten der Pandemie geschuldet zum großen Teil nicht stattfinden. Beim jährlichen Bergwandern sei die größte Anzahl an Teilnehmern in der Geschichte dabeigewesen.

Ehrungen

Anschließend standen die Ehrungen im Mittelpunkt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Anke Schmid, Simon Schmid, Max-Emanuel Eck, Ansgar Kohler und Alexander Kohler geehrt. Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Walter Scherer, Wolfgang Fröschel, Rudolf Bauer, Gerd Weber und Michael Pers. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Reinhold Adelmann, Hilmar Tippl und Gerhard Häring geehrt.

Im Anschluss bedankte sich Oertel bei den ausscheidenden Mitgliedern aus dem Vorstand Achim Tippl, Markus Seidt, Felix Dölzer und Marcel Krier für ihre geleistete Arbeit.

Als Wahlleiterin fungierte Bürgermeisterin Heidrun Beck. Bei der Wahl zum Vorsitzenden „Sport“,Vorsitzenden „Bau“ und Vorsitzenden „Wirtschaft“ hatten sich alle drei bisherigen Vorsitzenden Jochen Oertel, Markus Oertel und Goran Grujic zur Wiederwahl gestellt. Alle drei wurden von der Versammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführer Christopher Nied, welches seit 2017 dieses Amt begleitet hat, stand nicht mehr zur Wahl, da er zu späterem Zeitpunkt für einen anderen Posten zur Wahl antrat. Mit Benjamin Fröschel wurde ein neuer Schriftführer einstimmig gewählt.

Zur Kassiererin wurde Svenja Reichert einstimmig wiedergewählt. Als zweiter Kassier hat sich Tanja Oertel für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Felix Dölzer stand für das Amt des Spielausschussvorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Für dieses Amt wurde Christopher Nied einstimmig gewählt. Jugendleiter Erik Reichert wurde in der Jugendgeneralversammlung bereits im Vorfeld der Hauptgeneralversammlung gewählt und von den Mitgliedern einstimmig in seinem Amt bestätigt. Wolfgang Throm wurde als Abteilungsleiter AH-Mannschaft ebenso wie Sandra Weber als Vergnügungsausschussvorsitzende in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt. Als Mitglieder im Vergnügungsausschusses standen wie bereits in der letzten Amtsperiode Benno Henninger, Steffen Adelmann, Burak Karaarslan und Marcel Häring zur Verfügung. Neu zur Wahl stellten sich Julian Krenz, Nico Weber und Ogulcan Tunga. Alle sieben Mitglieder wurden einstimmig gewählt. Die Kassenprüfer Andreas Hollenbach und Alexander Kohler wurden wiedergewählt.

Abschließend hob Jochen Oertel nochmals hervor, dass der Vorstand auch weiterhin auf die Mithilfe der Mitglieder bei der Vereinsarbeit hoffe, da jeder Verein engagierte und motivierte Mitglieder benötigt. vfb