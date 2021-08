10 000 Euro helfen bei Finanzierung des Kaufs neuer Schutzhelme für die Einsatzkräfte

Wittighausen. Über die großzügige Spende von 10 000 Euro des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV) kann sich die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Wittighausen freuen. Das Geld ist für die Anschaffung neuer Feuerwehrhelme bestimmt.

„Die BGV würdigt damit die Arbeit der Feuerwehren und leistet einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadensverhütung. Es ist uns ein großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, betonte Raimund Herrmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BGV, im Beisein von Prokurist Rolf Krepper.

Die Gemeinde Wittighausen hatte bereits vor rund drei Jahren einen Antrag auf eine Spende gestellt. Vor einigen Wochen erhielt sie den positiven Bescheid. Bürgermeister Marcus Wessels beriet mit dem Kommandanten der FFW Wittighausen, Herbert Reinhard, welche Anschaffungen mit der BGV-Spende finanziert werden könnten. Denn die Wunschliste ist in der Gesamtsumme gut doppelt so umfangreich gewesen wie die Spendenhöhe. Die Feuerwehrführung entschied sich dazu, mit den 10 000 Euro neue Helme für die Gesamtwehr zu besorgen. Reinhards Stellvertreter Michael Schinnagel führte ein solches Modell vor. Dabei ergänzte er, man arbeite im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern oft länderübergreifend zusammen, wobei die älteren Helme der Wittighäuser auffallen. Einige Helme seien gar kurz vor dem Verfallsdatum.

„Wir wissen, dass die Freiwilligen Feuerwehren ein großer Ausgabenposten im Haushalt der Kommunen sind und insbesondere viele kleineren Gemeinden jeden Cent gebrauchen können. Zugleich schlägt mein Herz für die Kleinen“, hob Raimund Herrmann hervor. Die Wehren kleiner Kommunen hätten dieselben Aufgaben zu lösen wie die der größeren Städte oder Gemeinden, allerdings bei meist viel geringeren finanziellen Ressourcen. „Was Sie als Feuerwehr leisten, tun sie aus voller Überzeugung“, richtete sich der Redner an die Feuerwehrkameraden.

Da die Spende nicht für die Anschaffung neuer Helme für die komplette Wittighausener Wehr ausreicht, wolle die Gemeinde den Restbetrag übernehmen, sagte Wessels zu. Mit der neuen Einsatzkleidung, den Ausgehuniformen und dem in Kürze anzuschaffenden Digitalfunk sei die FFW Wittighausen sehr gut aufgestellt, betonte Reinhard und stellte fest, dass die Beteiligung an der Feuerwehr seitens der Bevölkerung nach wie vor groß sei.

Schon 2007 hatte die örtliche Wehr eine Zuwendung der BGV-Versicherung AG – damals in Form einer Tragkraftspritze als Sachspende – erhalten. „Das Gerät ist noch immer unsere leistungsstärkste Pumpe“, informierte der Kommandant. Sie sei mittlerweile auf dem Mitte Juni neu angeschafften Gerätewagen Logistik (GW-L1) der Abteilung Oberwittighausen-Poppenhausen stationiert.

Bei der Spendenübergabe im Gerätehaus waren auch die neu- oder wiedergewählte Kommandantur der FFW Wittighausen mit dabei, nachdem die Wahlergebnisse in der Gemeinderatssitzung im Juli mehrheitlich bei zwei Eigenenthaltungen bestätigt wurden (wir berichteten). In ihren Ämtern bestätigt wurden Herbert Reinhard als Kommandant der Gesamtwehr und Michael Schinnagel als sein Stellvertreter, Matthias Max als Kommandant der FFW-Abteilung Unterwittighausen und sein Stellvertreter Stefan Mark. Nachfolger des bisherigen stellvertretenden Gesamtkommandanten Sven Fischer ist Markus Neckermann. Coronabedingt waren die Abstimmungen per Briefwahl erfolgt. Die üblicherweise fünfjährige Amtszeit wurde ausnahmsweise auf vier Jahre angepasst, so dass die nächsten turnusmäßigen Wahlen 2025 stattfinden werden. pdw