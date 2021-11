Zwölf Monate in zwei Stunden erleben

Auf den Satirischen Jahresrückblick „Schluss jetzt!“ mit Florian Schröder freuen sich Kabarettfans aus Igersheim und der Region schon seit zwei Jahren. Am Sonntag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr soll es nun soweit sein.

Bad Mergentheim. Die Gemeinde Igersheim veranstaltet in Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim dieses besondere Kabarett-Ereignis: die Vorpremiere des diesjährigen Jahresückblicks mit und von Florian Schröder im Kursaal Bad Mergentheim – vorausgesetzt die rechtliche Grundlage für die Durchführung (aktuell Corona-Alarmstufe 2 mit „2G+“) ist auch am 5. Dezember gegeben.

Schnell, lustig, böse

Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

Florian Schröder – vielfach ausgezeichneter Berliner Kabarettist, Autor, Fernseh- und Radio-Moderator sowie Kolumnist, ist ein gefragter Meinungsbildner der jungen Generation und gern gesehener Gast in Talkshows. Seine Marke: die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Mit seiner Mischung aus messerscharfer Beobachtungsgabe, philosophischer Substanz und hintergründigem Humor spannt er federleicht den Bogen von Kant bis Facebook. Neben seinem aktuellen Soloprogramm „Neustart“ und seiner „Satireshow“ ist er zwischen den Jahren mit seinem satirischen Jahresrückblick „Schluss jetzt!“ auf Deutschlandtour.

Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden hat sowohl für die Gemeinde Igersheim als auch für die Kurverwaltung höchste Priorität, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommune. . Für die Veranstaltungen sei ein ausführliches Hygienekonzept erstellt worden. Aktuell gilt für Kulturveranstaltungen in Alarmstufe 2: „2G+“, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit einem maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder 48 Stunden alten PCR-Test. Gäste sollten sich direkt vor der Veranstaltung nochmals über die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregelungen informieren – zum Beispiel auf www.igersheim.de oder auf www.kurpark.reservix.de.

Die Kapazitätsbegrenzung im Kursaal wurde bereits vor Wochen auf maximal 120 Personen von den Veranstaltern festgelegt (bei normalerweise über 500 Sitzplätzen im Kursaal), um hohe Sicherheitsabstände zwischen den Sitzplatzbuchungen zu gewährleisten. Zusammen mit der Lüftungstechnik, Maskenpflicht in Innenräumen und Verzicht auf die Pausenbewirtschaftung sei somit größtmögliche Sicherheit für Gäste, Künstler und Mitarbeitende gegeben und die Veranstaltung könne nach derzeitiger Einschätzung stattfinden.

Als Veranstalterin möchte die Gemeinde Igersheim Kulturveranstaltungen im rechtlich zulässigen Rahmen auch als einen Akt der Solidarität mit der pandemiegebeutelten Kulturszene ermöglichen und dankt der Kurverwaltung Bad Mergentheim für die partnerschaftliche Unterstützung durch ihre Räume.