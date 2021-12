Zwölf junge Pflegekräfte haben Abschluss in der Tasche

Bad Mergentheim. Im Bildungszentrum am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim haben zwölf Auszubildende ihr Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise zur Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Erfolg abgelegt. Um eine Anschlussstelle müssen sie sich keine Sorgen machen: Sie sind gesuchte Fachkräfte und haben alle eine Stelle sicher, im Caritas-Krankenhaus werden sechs von ihnen übernommen.

„Heute stehen Sie im Mittelpunkt und Sie können stolz sein, auf das, was Sie erreicht haben“, beglückwünschte der Hausobere des Caritas-Krankenhauses Michael Raditsch die Absolventinnen und Absolventen bei der Examensfeier in kleinem Rahmen im Caritas-Krankenhaus.

„Sie nehmen nicht nur eine Fülle an Wissen mit auf ihren weiteren Berufsweg, sie sind auch in ihrer Persönlichkeit gewachsen. Machen Sie den Menschen weiterhin zum Mittelpunkt ihres Handelns, egal wo ihr Berufsweg Sie nun hinführt.“

Dem Glückwunsch schlossen sich auch Norbert Stolzenberger, Leiter des Caritas-Bildungszentrums, und Frank Feinauer, Pflegedirektor im Caritas-Krankenhaus an. Beide lobten die Absolventinnen und Absolventen ausdrücklich für ihre Flexibilität und das Engagement während der Corona-Pandemie.

„Ihre dreijährige Ausbildungszeit war von Routine weit entfernt, sie war in den vergangenen eineinhalb Jahren vor allem durch die Pandemie geprägt“, hoben beide in ihren Ansprachen hervor.

„Sie haben sich angepasst und jeden Tag auf neue Situationen eingestellt.“

Stolzenberger bedankte sich auch beim Lehrerteam und den Praxisanleitern auf den Stationen sowie bei den Angehörigen für die Unterstützung während der Ausbildung.

Die guten Wünsche an die Absolventen ergänzte Frank Feinauer mit einem Appell an die jungen Pflegekräfte: „Kämpfen Sie für ihren Beruf und setzen Sie sich auch berufspolitisch für die Pflege ein! Zeigen Sie das die Pflege fordernd und schwierig, aber auch ein erfüllender Beruf ist“, so der Pflegedirektor. „Alle gemeinsam müssen wir dazu beitragen, auch die positiven Seiten des Pflegeberufs darzustellen.“ Zuversichtlich verwies er auf die aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamtes: Danach haben im Jahr 2019 rund 71 300 Menschen eine Ausbildung in einem Pflegeberuf begonnen, 8,2 Prozent beziehungsweise 5400 mehr als ein Jahr zuvor.

Mit einem Rückblick in Gedichtform verabschiedete sich Klassenlehrer Oliver Weinmann von den ehemaligen Auszubildenden und wünschte Ihnen für die Zukunft „nur das Beste“.

Auch im Rückblick der beiden Schülersprecher Zeynep Angun und Felix Beitel war Corona das beherrschende Thema. „Im Frühjahr 2020 kam die Pandemie und wir waren nicht nur dabei, sondern mittendrin, waren plötzlich Kontaktpersonen und in Arbeitsquarantäne, mussten nach der Arbeit direkt nach Hause“, so Felix Beitel. „Während der Ausbildung waren wir bei den ersten und bei den letzten Lebensabschnitten von Menschen dabei, haben viel dazugelernt und haben uns weiterentwickelt und verändert.“ Mit persönlichen Geschenken bedankten sich die beiden beim gesamten Lehrerteam, und den Verantwortlichem im Caritas-Krankenhaus. Zum Abschluss erhielten die Absolventinnen und Absolventen die Brosche des Caritas-Verbandes, zur Erinnerung an die Ausbildung im Caritas-Krankenhaus.

Die erfolgreichen Absolventen sind: Sardar Abassi (Bad Mergentheim), Laura Bartholme (Bad Mergentheim), Jule Beez (Weikersheim-Elpersheim), Felix Michael Beitel (Bad Mergentheim), Silvia Götz (Lauda-Königshofen), Xenja Gutschick (Lillstadt), Victoria Preiß (Ahorn-Berolzheim), Lena-Viktoria Stehle (Bad Mergentheim), Theresa Withopf (Tauberbischofsheim), Mamadou Siré Baldé (Tauberbischofsheim), Zeynep Angun (Buchen), Amy Maxime Köhler (Bieberehren)

Übrigens: Seit dem Jahr 2020 gibt es die neue „generalistische“ Pflegeausbildung: Diese vereint die früher getrennten Ausbildungszweige Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Mehr Infos unter www.ckbm.de/karriere. ckbm