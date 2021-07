Zwölf Altenpflegehelfer für professionelle Pflege

Bad Mergentheim. Das Schuljahr 2020/2021 war aufgrund der Pandemie geprägt von Phasen des Präsenz-, des Wechsel- und des Fernunterrichts und hat deshalb den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern der Altenpflegehilfe an der Beruflichen Schule für Ernährung Pflege und Erziehung (EPE) Bad Mergentheim sehr viel abgefordert.

Vor allem Flexibilität, Organisationstalent und Durchhaltevermögen waren gefragt. Umso höher ist die Leistung der zehn Absolventinnen und zwei Absolventen der Altenpflegehilfe einzuschätzen. Allen Widrigkeiten zum Trotz schlossen sie das herausfordernde, arbeitsintensive Ausbildungsjahr erfolgreich ab und erhielten vergangenen Freitag im Rahmen einer kleinen Feier von Klassenlehrerin Ursula Hennig ihre Zeugnisse.

Die Pflege von alten und hilfebedürftigen Personen sei eine sehr verantwortungsvolle und gesamtgesellschaftlich eine sehr wichtige Aufgabe. Dies hätten die vergangenen Monate, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren, deutlich gezeigt, so Hennig. Pflegekräfte würden in ihrer täglichen Arbeit sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene stark gefordert, deshalb wünsche sie den Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die Zukunft.

Die Absolventinnen und Absolventen der Klasse 1BFAHT (Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer/innen) sind laut Mitteilung: Lucas Bär (Eduard-Mörike-Haus), Lorena Blataric (Pflegezentrum Rot am See), Laura Hofmann (Adam-Rauscher-Haus), Helga Küpper (Haus St. Wendelin), Leonie Mauser (Johannes-Brenz-Haus), Olaa Mehissn (Seniorenheim St. Barbara), Marcel Rettinger (Johann-Benedikt-Bembe-Stift), Maja Rother (Mobile Dienste Bad Mergentheim), Sabine Spanidis (Pflegezentrum Rot am See), Amy Vives Acosta (Seniorenhaus Köhler), Aneliya Yordanova (Eduard-Mörike-Haus) und Baskal Youssef (Johannes-Sichart-Haus). epe

