Manuela Hartl, Stationsleitung auf der Corona-Isolierstation, berichtet exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von ihren Erlebnissen:

Ostern 2020 – Ostern 2021: fast fühlt es sich für mich so an, als habe sich nichts verändert. Wie vor einem Jahr blicken wir mit einem Gefühl der Ungewissheit auf die anstehenden Feiertage: Wird die angekündigte nächste Corona-Welle an den

...