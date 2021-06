Zweigvereine feiern getrennt

Bad Mergentheim. Jedes Jahr am 2. Juli, dem Fest Mariä Heimsuchung, feiert der Katholische Deutsche Frauenbund sein Bundesfest. Schon seit einigen Jahren wurde dieses Fest für alle Frauen aus der ganzen Seelsorgeeinheit Lamm im Wechsel von den Zweigvereinen der Seelsorgeeinheit organisiert. Doch auch in diesem Jahr ist es nicht möglich, in großer Runde gemeinsam zusammenzusitzen.

Trotzdem wird das Bundesfest gefeiert, in jedem Zweigverein getrennt. In Bad Mergentheim laden die Frauen zur Werktagsmesse am Freitag, 2. Juli, um 9 Uhr in die Marienkirche ein. Die Liturgie wird von Frauen des Zweigvereins gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Marienkirche gibt es aus Anlass des Bundesfestes am Freitag ein Glas Sekt/Orangensaft draußen vor der Kirche. An Maske und an den gebotenen Abstand sollte gedacht werden.