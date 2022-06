Zwei Verletzte: Senior verwechselt Gas mit Bremse

Bad Mergentheim. Zwei Verletzte gab es am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim. Der 101-Jährige Mann wollte gegen 17 Uhr mit seinem Smart vom Parkplatz einer Therme im Erlenbachweg in die Tiefgarage fahren. Da die dortige Ampel rot zeigte, wollte der Senior anhalten, gab aber offenbar Gas anstatt zu bremsen, sodass der Pkw gegen die gegenüberliegende Mauer prallte. Der Fahrer des Smart wurde leicht verletzt, seine 92-jährige Beifahrerin erlitt schwerere Verletzungen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

