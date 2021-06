Zwei Parkhäuser in Bad Mergentheim sind ab sofort samstags gratis

Bad Mergentheim. In Bad Mergentheim können ab Samstag, 5. Juni, die beiden Parkhäuser „Altstadt/Schloss“ sowie „Bahnhof“ ganztägig an Samstagen gratis genutzt werden. Dies gilt bei Einfahrt nach 8 Uhr und Ausfahrt vor 20 Uhr. Das Ticket wird ganz normal am Automat entwertet, der das Entgelt im Aktionszeitraum automatisch auf 0 Euro festsetzt.

AdUnit urban-intext1

An allen übrigen Wochentagen gilt unverändert, dass die erste Stunde Parkzeit kostenfrei ist. Mit dem Gratis-Parken möchte die Stadt einen Impuls für Handel, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen setzen. Außerdem gibt es jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr Auftritte verschiedener Straßenkünstler im Innenstadtbereich. Auch am vergangenen Samstag ist mit Corina Ramona Ratzel wieder eine Straßenkünstlerin in Bad Mergentheim aufgetreten. Diese Woche geht es weiter mit „The Headless Club“. stv

Corina Ramona Ratzel war letzte Woche als Straßenkünstlerin in der Innenstadt aktiv. © Stadt Bad Mergentheim