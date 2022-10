Bad Mergentheim. Als regionaler Energieversorger sind dem Stadtwerk Tauberfranken Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit sehr wichtig. Um die Stromversorgung langfristig sicherzustellen, werden zwei neue Umspannstationen im Bereich Löffelstelzer Straße/Bismarckstraße aufgebaut. Die zirka 32 Tonnen schweren Stationen werden mit zwei Schwertransportern angeliefert. Das vorhandene Niederspannungsnetz wird weiter ausgebaut, um den zukünftigen Anforderungen mit zunehmender E-Mobilität und dem Ausbau von PV-Anlagen gerecht zu werden. Dadurch schafft das Stadtwerk die Voraussetzung für eine weiterhin störungsfreie Stromversorgung. Am Donnerstag, 20. Oktober, ab 6 Uhr wird die erste Station im Bereich Löffelstelzer Straße/Bismarckstraße angeliefert und aufgebaut. Die Straße ist von Löffelstelzen kommend und nach Löffelstelzen von zirka 6 bis 8 Uhr voll gesperrt. Fahrzeugfahrer sollten die Ausweichstrecke über Edelfingen nach Bad Mergentheim nutzen. Fußgänger und Fahrradfahrer können beide Spazierwege links und rechts neben der Löffelstelzer Straße nutzen.

Ebenfalls am Donnerstag, 20. Oktober, wird ab zirka 10 Uhr eine weitere Umspannstation an der Ecke Löffelstelzer Straße/Frauensteige, aufgebaut. Hier wird es von 10 bis zirka 12 Uhr eine einseitige Sperrung geben. Mit Behinderungen ist in diesem Bereich zu rechnen.