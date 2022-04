Zwei Männer von Gruppe angegriffen

Bad Mergentheim. Zwei Männer, im Alter von 24 und 28 Jahren, wurden am Samstagmorgen in Bad Mergentheim von einer Gruppe männlicher Personen überfallen. Sie waren gegen 5.30 Uhr in der Buchener Straße unterwegs, als sich ihr Weg mit mehreren Unbekannten kreuzte. Die Personen aus der Gruppe schlugen und traten auf den 28-Jährigen ein. Zudem entwendeten sie ihm Bargeld und sein Smartphone. Ermittlungen ergaben, dass einer der Angreifer dabei ein Messer in der Hand hielt. Nach der Tat flohen die Täter zu Fuß und mit Fahrrädern. Der 28 Jahre alte Mann erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese sollten sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 09341/810 melden. pol

