Zwei Jungen lösen in Bad Mergentheim Flächenbrand aus

Bad Mergentheim. Die Feuerwehr Bad Mergenheim und die Polizei waren am Sonntagabend im Einsatz, nachdem vermutlich zwei Kinder für ein Feuer sorgten. Die 11 und 13 Jahre alten Jungen zündeten wohl gegen 18.30 Uhr einen Karton am Bahndamm am Ende der Sackgasse der Max-Eyth-Straße an und warfen diesen auf trockenes Gras. Dieses fing Feuer, welches sich auf eine Fläche von rund 450 Quadratmeter ausdehnte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist nicht bezifferbar, da nur das trockene Gras in Brand geriet.

