Zwei evangelische Gemeinden schließen sich zusammen

Wachbach/Herbsthausen. Den Pfarrer teilen sie sich schon seit drei Jahren. Jetzt wollen die benachbarten evangelischen Kirchengemeinden Wachbach und Herbsthausen weiter zusammenwachsen und eine „Verbundkirchengemeinde“ gründen.

„Wir wünschen uns eine gute gemeinsame Zusammenarbeit mit Herbsthausen“, betonte die Wachbacher Kirchengemeinderats-Vorsitzende Inge Friedrich im Gespräch mit unserer Zeitung. Die war notwendig geworden, nachdem die württembergische Landeskirche im Rahmen der Pfarrplan-Reformen im Jahr 2018 eine neue Zuordnung dieser Kirchengemeinde beschlossen hatte.

Herbsthausen gehörte seit Alters zur Pfarrei Adolzhausen – doch diese wurde nach den kirchlichen Sparplänen gestrichen und hatte schon seit 2017 keinen Pfarrer mehr. So wurde Herbsthausen als selbstständige Kirchengemeinde der Pfarrei Wachbach zugeschlagen. Diese umfasst damit die Orte Wachbach, Stuppach, Lillstadt, Lustbronn, Apfelbach, Hachtel, Dörtel sowie (neu hinzukommend) Herbsthausen, Schönbühl, Apfelhof und Rot.

Die Phase des Eingewöhnens sei inzwischen vorbei, stellte Inge Göller, Vorsitzende des Kirchengemeinderats Herbsthausen fest. „Wir gehören schon dazu und sind bisher zufrieden.“ Man erinnere sich dankbar daran, dass der damalige Wachbacher Pfarrer Matthias Widmayer dafür gesorgt habe, dass die so genannte Umpfarrung schnell erfolgt sei. Jetzt gelte es, die Verhältnisse so zu regeln, dass eine gute Zusammenarbeit von Kirchengemeinderäten und Pfarrer, Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern bestmöglich und auf Dauer gewährleistet sei.

Um das zu erreichen, so erläuterte Pfarrer Thomas Hämmerle, habe man im letzten Jahr die Beratung durch eine speziell dafür eingerichtete Abteilung des Stuttgarter Oberkirchenrats gesucht. In intensiven Gesprächen hätten sich die Kirchengemeinderatsgremien darauf verständigt, aus den beiden Kirchengemeinden Wachbach und Herbsthausen eine „Verbundkirchengemeinde“ zu bilden. So könne man „mehr zusammenarbeiten und schrittweise zusammenwachsen“. Sie solle den Namen „Verbundkirchengemeinde Wachbach-Herbsthausen“ tragen.

In diesem Verbund bleiben die beiden Kirchengemeinden rechtlich selbstständig und die Gebäude bleiben in ihrem Besitz. Vereinfacht wird die Verwaltung und Doppelstrukturen entfallen. Ab der nächsten Kirchenwahl im Jahr 2025 hat Wachbach sechs gewählte Kirchengemeinderäte und Herbsthausen drei. Die bilden zusammen den Verbundkirchengemeinderat, der den Haushalt bewirtschaftet und für die örtliche Gottesdienstordnung zuständig ist. Von Amts wegen dazu gehören der Kirchenpfleger (es gibt nur noch einen für den Verbund) und der Pfarrer.

Die Verbundkirchengemeinde hat einen gemeinsamen Haushaltsplan und eine gemeinsame Kasse. Die Rücklagen der beiden Kirchengemeinden bleiben dabei getrennt erhalten und dürfen nur zweckbestimmt verwendet werden.

Die örtlichen Kirchengemeinderäte Wachbach und Herbsthausen tagen voraussichtlich nur selten, um Ortsspezifisches zu besprechen. Einzelheiten soll eine Ortssatzung regeln.

Gottesdienste, Gruppen und Kreise finden weiterhin zu den bekannten Zeiten statt – hier ändert sich durch die Reform nichts. „Wir wollen“, da sind sich alle Vorsitzenden einig, „unsere Gemeinden gemeinsam in die Zukunft führen und den Anforderungen, die sich an die Kirche stellen, gerecht werden“.

Eigentlich habe man im Mai in zwei Gemeindeversammlungen umfassend informieren wollen, doch die Entwicklung der Corona-Pandemie mache dies derzeit unmöglich. So habe man jetzt die Gemeindemitglieder schriftlich über das Vorhaben informiert und um Rückmeldung gebeten.

In einer gemeinsamen Sitzung am 15. Juni (19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Wachbach) wollen sich die Kirchengemeinderäte mit den Rückmeldungen auseinandersetzen. Die Entscheidung über die Bildung der „Verbundkirchengemeinde Wachbach-Herbsthausen“ soll dann im Juli gefasst und dem Oberkirchenrat zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt werden.