Zwei Autos bei Bad Mergentheim zusammengestoßen

Bad Mergentheim. Sachschaden in Höhe von zirka 17 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Bad Mergentheim. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 74-Jährige mit ihrem Mercedes die Wilhelm-Frank-Straße von der Bundesstraße 290 kommend in Fahrtrichtung Hangstraße und wollte nach links in diese einfahren. Zeitgleich war ein 63-Jähriger mit seinem VW-Bus bereits auf der Hangstraße in Richtung Wilhelm-Frank-Straße unterwegs. Vermutlich übersah die Mercedes-Fahrerin beim Linksabbiegen den PKW des Mannes, weshalb die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander kollidierten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

