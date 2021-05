Zustimmung zur Dirt-Bike-Park-Plan-Idee

In erster Linie ging es bei der Sitzung des Jugendgemeinderates am Mittwoch im Sitzungssaal des Neuen Rathauses um Information und Unterrichtung. Vorgestellt wurde von der Verwaltung „die Idee“ für einen Plan eines Dirt-Bike-Parks.

AdUnit urban-intext1

Bad Mergentheim. Sechs Jugendliche waren gekommen, um die Sitzung mitzuerleben. Ihr Begehr war der Dirt-Bike-Park, den sie als ihr Anliegen an den Jugendgemeinderat gerichtet hatten. Und dieser hatte diese Forderung einstimmig aufgenommen und an die Stadtverwaltung einen Planungs-Arbeitsauftrag erteilt (wir berichteten). OB Udo Glatthaar, der die Sitzung leitete, zeigte sich über das anhaltende Interesse der jungen Leute sehr erfreut.

Wie Michael Wolfmeyer vom Stadtbauamt deutlich machte, komme für den Dirt-Bike-Park ein städtisches Grundstück nahe des Deutschorden-Gymnasiums (DOG) in Frage. Ursprünglich war eine Fläche nahe der Kopernikus-Realschule anvisiert worden. Allerdings machte er darauf aufmerksam, dass er keine konkrete Planung vorstellen könne – noch sei es eine „vorläufige Idee“.

Durchaus ansprechend

Die dem Jugendgemeinderat (und den Besuchern) auf der im Zuge der Erläuterungen zum Stadtentwicklungskonzept (Stek) vorgelegte Ideen-Skizze weist eine benötigte Fläche von etwa 83 mal 30 Meter auf. Diese „Idee eines Plans“ sah durchaus ansprechend aus: Aus der Vogelperspektive betrachtet wirkt der Park wie eine Formel-1-Strecke, allerdings verläuft die „Fahrbahn“ nicht ebenerdig, sondern weist ein stark variierendes Höhenprofil auf – so, wie es bei einem Dirt-Bike-Park ja sein soll. Die dann tatsächlich angestrebte Strecken(aus)führung und auch die Länge sei aktuell noch offen, betonte Wolfmaier. In die konkrete Planung muss die Stadtverwaltung folglich noch einsteigen.

AdUnit urban-intext2

Von der Vision angetan

Die anwesenden Jugendgemeinderäte und die Besucher waren dennoch angetan von der Vision, allerdings gab es auch kritische Besucherstimmen. „Es dauert vergleichsweise relativ lange, bis eine Lösung und die folgende Umsetzung erfolgt“, erklärte Florian Hombach, der zu den Initiatoren des Dirt-Bike-Parks gehört. Er verwies auf eine nicht näher bezeichnete „kleinere Stadt“, in der es „innerhalb von zwei bis drei Monaten von der Idee zur Fertigstellung“ einer solchen Anlage gekommen sei. „Wir befürchten, dass die geplante Übernahme des Volleyballfeldes zu Platzproblemen führt. Außerdem soll es nicht nur eine hügelige Strecke, sondern auch ein Paar Tricksprünge geben“, schrieb Hombach dem FN-Reporter.

JGR-Sprecher Karim Kassab fand lobende Worte für die vorgestellte Planungs-Idee, merkte aber an, dass „die Verträglichkeit des Projekts mit dem Schulbetrieb sowie dem neuen Volleyballplatz“ bedacht werden solle. Auch die mit einer solchen Anlage verbundenen Aspekte wie Lärm und Staubentwicklung müssten Eingang in die Planung finden.

AdUnit urban-intext3

Wolfmeyer erläuterte zudem den Sachstand in Sachen Stadtentwicklungskonzept. Nach einem kurzen Rückblick auf den Start und die beiden Bürgerworkshops (wir berichteten ausführlich) verwies er auf die kommenden Arbeitsphasen, darunter auch die Einbindung von Stadt- und Jugendgemeinderat. So tage die Lenkungsgruppe – Vertreter aller Gemeinderats-Fraktionen sowie Jugend-Gemeinderat Paul Zhang – erstmals am 15. Mai. Das Stek ist also auf gutem Weg, und auch der JGR ist mit eingebunden.

AdUnit urban-intext4

Wichtige Infos gab im Anschluss Jürgen Friedrich. Sein Berichts-Thema war die Digitalisierung. Hier habe die Stadt bereits viel geleistet, doch „dann kam Corona“, und die Pandemie habe der Sache einen weiteren, kräftigen Schub gegeben. Die digitale Infrastruktur wie Leitungen, Server und sonstige Hardware sei beim für Jugendliche besonders wichtigen Thema Homeschooling (und selbstverständlich auch fürs Home-Office bei den Erwachsenen) von besonderer Bedeutung. Die Stadt nutze das Landesprogramm „Digitalpakt Schule“ für entsprechende Investitionen; man konnte und kann damit weitere Hardware anschaffen – die hohen Landes-Zuschüsse erleichtern das Handeln. Gleichwohl müsse die Stadt selbst erhebliche Beträge einsetzen.

Ein weiterer Punkt war die Information über das Bücherschrank-Projekt und die geplante JGR-Party. Erläutert wurden diese von Kornelia Perleth. Der Bücherschrank wird eine öffentliche Einrichtung sein – Erwachsene, Jugendliche und Kinder können Bücher einstellen, mitnehmen, lesen und auch wieder zurückbringen. Solche „Bücherschränke“ – sie haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen – gibt es bereits in mehreren Gemeinden des Landkreises. Gebaut werden soll dieser Bücherschrank im Rahmen eines Arbeitsprojektes des Jugendgemeinderates mit dem Wildpark; der künftige Standort ist allerdings noch nicht festgelegt.

Auch eine Party will der Jugendgemeinderat veranstalten, ein in Corona-Zeiten natürlich besonders aufwendiges Vorhaben. Vieles muss dabei bedacht und organisiert werden. Fünf Jugendgemeinderäte sind in der Planungsgruppe aktiv. HP