Zur Halbzeit über 50 000 Rad-Kilometer

Positive Zwischenbilanz beim „Stadtradeln“ in Bad Mergentheim: Trotz des sehr durchwachsenen Wetters sind bereits weit über 600 Radelnde für ein gutes Stadt-Ergebnis unterwegs.

Bad Mergentheim. Gemeinsam hatten sie zur Halbzeit Mitte letzter Woche bereits deutlich über 50 000 Kilometer auf der Habenseite stehen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des ersten Bad Mergentheim Stadtradelns im September 2020. Zum Start in die letzte Woche des Aktionszeitraums stehen aktuell über 70 000 Kilometer in der Zwischenbilanz.

Freude am Radfahren auch im Alltag – das will die Aktion „Stadtradeln“ vermitteln. Sie läuft auch in Bad Mergentheim. © Laura Nickel/Klima-Bündnis

An der Spitze der örtlichen 57 Teams steht „Löffelstelzen radelt“ (über 13 000 Kilometer), gefolgt vom „Roto“ (über 7000 Kilometer) und „TV Bad Mergentheim“ (über 6000 Kilometer). Auf den weiteren Plätzen sind „Team Sanktus“, das Deutschorden-Gymnasium und „RF Pedalos SV Löffelstelzen“ stark unterwegs. Auch elf Mitglieder des Gemeinderates sammeln aktuell Kilometer für die Kurstadt.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar ruft gemeinsam mit Sportamtsleiter Kersten Hahn zur zweiten Hälfte des Aktionszeitraums (bis Sonntag, 23. Mai) weiter zum Mitmachen auf.

Jeder kann sich unter www.stadtradeln.de/bad-mergentheim noch zu jedem Zeitpunkt registrieren und für Bad Mergentheim sowie das gewählte einen Beitrag zum Endergebnis leisten. Die Stadt freut besonders, dass trotz Corona dank des Stadtradelns ein Stück Gemeinschaft stiftende Sportveranstaltung möglich wurde. Auch der Aspekt des Klimaschutzes gehört dazu: Elf Tonnen Kohlendioxid sind in Bad Mergentheim in der ersten Hälfte des Aktionszeitraumes bereits eingespart worden, weil Strecken mit dem Fahrrad und nicht motorisiert zurückgelegt wurden. stv