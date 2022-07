Zur großen Einrichtung gewachsen

Die Jugendhilfe Creglingen feiert 70. Geburtstag. Dies und das 25-Jahr-Jubiläum der Tagesgruppe Bad Mergentheim war Anlass, gemeinsam mit allen Angeboten aus Bad Mergentheim und Kooperationspartnern ein Standortfest zu feiern.

Bad Mergentheim/Creglingen. Neben der Tagesgruppe gibt es in Bad Mergentheim auch eine vollstationäre Wohngruppe und die Mobile Jugendbetreuung (MOB), von der aus alle ambulanten Angebote, z. B. Soziale Gruppenarbeit, Schulsozialarbeit und die Familienhilfe koordiniert werden.

Zahlreiche Gäste kamen in den „Feiergarten“, den Hof des Jugendhauses Marabu, der den älteren Bad Mergentheimer Bürgern sicherlich noch als Biergarten in Erinnerung ist. Der Bereichsleiter der MOB, Michael Ebert, führte durch den Nachmittag. Als er vor über 20 Jahren bei der Jugendhilfe Creglingen zu arbeiten begann, gab es in der MOB 15 Mitarbeiter – heute sind es 75. In der gesamten Einrichtung arbeiten über 300 Beschäftigte.

„Gute Zusammenarbeit“

Sabine Kutterolf-Ammon sprach ein Grußwort im Namen des Vorstandes der Jugendhilfe Creglingen und Geschäftsführer Werner Fritz freute sich über die Gäste und dankte allen Schulen, Jugendämtern, der Stadt und allen anderen Kooperationspartnern für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Dann blickte Fritz auf die insgesamt 70-jährige Geschichte der Einrichtung zurück. Sein Vorgänger Joachim Matthey ergänzte seine Ausführungen später und unterhielt die Gäste mit Anekdoten aus den Anfangsjahren des Standortes Bad Mergentheim. Hier wirkte die Jugendhilfe nämlich schon länger als im im Kernort Creglingen, in den man erst 2004 zog.

Auch Joachim Matthey hob die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren mit dem hiesigen Jugendamt hervor. Man habe vieles zusammen erreicht, schnell Lösungen gefunden und Angebote umgesetzt.

Dann ging er auf die Geschichte der Einrichtung (siehe nebenstehende Infobox) ein. Die Jugendhilfe Creglingen sei mit den Jahren „eine große Einrichtung geworden, aber innerlich ist man sich sehr nah – auch durch die systemische pädagogische Ausrichtung“, so Matthey. Stelle man die Frage, was die Jugendhilfe Creglingen ausmache, so seien es die Mitarbeiter, die den Menschen sehr zugewandt sind und sie annehmen. Die Vertreterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes Hiltrud Ricken überbrachte auch im Namen ihrer Vorgesetzten und Kollegen Grußworte und dankte für die gute Zusammenarbeit. Als Sachgebietsleiterin des Teams Süd habe sie die meisten Berührungspunkte zur Jugendhilfe Creglingen.

Rückblick als Rap-Song

Sie berichtete, dass „sie mit der Jugendhilfe Creglingen groß geworden sei“, seit sie 1982 das erste Mal in Frauental war. Auch den Aufbau und das Wachstum in Bad Mergentheim habe sie beobachtet.

Nach den Worten von Michael Ebert rappte der Leiter der Wohngruppe Bad Mergentheim Michael Wörrlein gekonnt einen historischen Rückblick – Wortakrobatik pur.

Als Vertreter der Stadt Bad Mergentheim war Kersten Hahn vor Ort. Dieser gab seinen Einstand bei der Einrichtung, da er seit 1. März auch für die pädagogischen Themen als Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung zuständig ist. Neben seinen Grußworten und der Übergabe des Wappens der Stadt lud er die Mitarbeiter der MOB spontan zu einer Stadtführung ein.

Dem offiziellen Teil folgten musikalische Darbietungen. Drei Mitarbeiter der Einrichtung „jammten“ eine Runde auf der Bühne, der Leiter der Tagesgruppe fungierte als DJ mit Eigenkompositionen bis der Singer-Songwriter Max Picard das Programm beendete.