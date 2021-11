Zur Familie forschen

Bad Mergentheim. An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Nachfolgend ein kurzer Überblick.

Kreativ wird es mit der „Kunst aus der Sprühpistole“: Der Tages-Workshop zum Thema „Airbrush“ steht am Samstag, 20. November, an. Am gleichen Tag findet auch ein Gitarren-Workshop als Aufbaukurs statt.

Am Samstag, 27. November, beschäftigt sich ein Tageskurs mit der „Kunst des Lebens“, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, „gesunde und positive Beziehungen zu führen“. Über insgesamt zehn Termine streckt sich der Kurs „Deutsche Grammatik B1“, zu dem sich die Teilnehmenden erstmals am Montag, 29. November, treffen.

Neben diesen klassischen Volkshochschul-Angeboten finden auch wieder Online-Vorträge und Online-Kurse statt: „Femizide - warum Männer Frauen töten“ (Donnerstag, 25. November), „Klimawandel und Klimapolitik“ (Donnerstag, 2. Dezember), „Schlagfertigkeit“ (Freitag, 19. November), „Webseiten erstellen ganz ohne Programmierkenntnisse“ (Sonntag, 21. November), „Smartphones sicher beherrschen“ (Samstag, 20. November), „Geld verdienen im Internet durch Verkaufen“ (Samstag, 27. November), „Die Welt der Apps für Smartphones und Tablets“ (Samstag, 20. November) und „Vom Mitarbeiter oder Kollegen zur Führungskraft“ (Sonntag, 21. November). Im Rahmen der Reihe „Hohenlohe historisch“ stehen ebenfalls wieder Einzeltermine für Online-Veranstaltungen im Programm. Dies sind diesmal „Aus dem Leben der Charlotta von Pfalz-Birkenfeld - eine Prinzessin im hohenlohischen Asyl“ (Dienstag, 23. November) und das Seminar „Familienforschung im Fokus 4: Praktisches Training“ (Freitag, 26. November).

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/ 57-4300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. stv