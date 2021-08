Zum vierten Mal in Folge an der Spitze

Bad Mergentheim. Die Firma Akon Aktivkonzept erhält zum vierten Mal in Folge die „Höchste Weiterempfehlung“ beim Deutschlandtest von Focus Money und ist damit erneut Branchensieger im Bereich „Gesundheits- und Wellnesurlaub“.

Um die Häufigkeit echter Empfehlungen zu messen, hat Focus Money auch in diesem Jahr wieder eine breit angelegte Studie zum Weiterempfehlungsverhalten von Kunden in Auftrag gegeben. Erhoben wurde, welche Unternehmen deutschlandweit die meisten Weiterempfehlungen in ihrem sozialen Umfeld von Verbrauchern erhalten, die bei diesen in den letzten 24 Monaten Kunden waren oder sind.

Die Bad Mergentheimer Firma Akon ist im Bereich der präventiven Gesundheits-reisen erfolgreich. © Akon

„Daumen hoch für die Besten“ lautet die Überschrift der Veröffentlichung der Studienergebnisse (Focus-Ausgabe 32/2021). Es wurden 1559 Unternehmen aus 134 Branchen mit insgesamt mehr als 530 000 Kundenurteilen von Verbrauchern bewertet. Mit dem erneuten Branchensieg belegt das Unternehmen Akon Aktivkonzept laut Pressemitteilung wiederholt seine Marktführerschaft im Segment der präventiven Gesundheitsreisen mit Krankenkassenzuschuss und seiner Wellness- und Kurzreisen. Im Hause Akon freut man sich sehr über die weitere Auszeichnung, da die Ergebnisse der Studie ausschließlich die Erfahrungen und Weiterempfehlungen der Kunden widerspiegeln.

„Dies ist wie auch in den Vorjahren eine tolle Teamleistung – ein großes Lob geht an unsere engagierten Mitarbeiter und Kursleiter sowie die Akon-Partnerhotels an den zahlreichen europaweiten Standorten, die mit ihren Leistungen zu diesem gemeinsamen Erfolg beigetragen haben“ so Akon-Geschäftsführer Dominik Möhler. pm

