Zum Abschluss ein Konzert

Bad Mergentheim. Ein Konzert des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorchester (LBWL) findet am Sonntag, 29. Mai, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Es ist das Abschlusskonzert eines in Schloss Weikersheim stattfindenden Orchesterseminars, das über vier Tage in großer Besetzung gut 60 Musiker vornehmlich aus Baden-Württemberg, aber auch aus den anderen Bundesländern und dem Ausland zu intensiven Orchesterproben zusammenführt.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr die 8. Sinfonie („Die Große“, C-Dur) von Franz Schubert und die Ouvertüre in g-moll op. posth. von Anton Bruckner.

Der Amateurorchesterverband veranstaltet diese von der baden-württembergischen Landesregierung geförderten Seminare seit Jahren zusammen mit einem Schlusskonzert im Kurpark Bad Mergentheim. Die Leitung des Seminars übernimmt wie schon in den vorherigen Jahren Alexander Adiarte, Stuttgart. Die Musikdozenten dieses Orchesterseminars des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorchesters sind Instrumentalisten des Staatsopernorchesters Stuttgart, des SWR-Symphonieorchesters und der Neuen Philharmonie Frankfurt.

