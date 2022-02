Zugleitung gerissen

Bad Mergentheim. Dienstagabend, 17 bis 18.15 Uhr – am Bahnübergang Post-/Härterichstraße war kurzzeitig einiges geboten: „Aus technischen Gründen“, so eine Stuttgarter Bahnsprecherin gegenüber den FN, hätten sich die noch per Hand betriebenen Schranken weder öffnen noch schließen lassen (wir berichteten). Mitarbeiter des Unternehmens in orangen Warnwesten waren aber schnell zur Stelle und sorgten bei geöffneten Schranken für Ordnung und Sicherheit im Bahn- und Straßenverkehr, so dass es zu keinerlei gefährlichen Situationen kam. Jetzt steht fest, warum in dieser Zeit nichts mehr funktionierte., „Am Bahnübergang in Bad Mergentheim ist die Drahtzugleitung gerissen, welche die Schrankenbäume steuert“, erklärt ein Bahnsprecher. „“Es war für einen einzelnen Servicetechniker zunächst nicht möglich, dies zu reparieren.“

