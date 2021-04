Zu wenig Abstand gehalten?

Bad Mergentheim. Aufgrund mehrerer unglücklicher Umstände kam es am Dienstagvormittag in Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige hatte ihren Wagen am Fahrbahnrand der Poststraße geparkt und öffnete wohl ohne auf vorbeifahrende Autos zu achten die Türe. Um eine Kollision mit der sich öffnenden Fahrertüre zu vermeiden, musste eine 38-Jährige mit ihrem Nissan eine Vollbremsung einleiten. Eine in einem Ford dahinter fahrende 49-Jährige hatte vermutlich nicht genug Abstand gehalten und kollidierte mit dem Nissan. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro am Ford und dem Nissan.

