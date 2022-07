Bad Mergentheim. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, wurde der Fahrer eines BMW am Mittwochmittag in Bad Mergentheim einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten den 54-jährigen Fahrzeuglenker auf die begangene Ordnungswidrigkeit ansprachen, spuckte dieser während der Kontrolle auf den Boden. Die Einsatzkräfte machten den uneinsichtigen Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. In der Folge fing der Mann an, die Polizisten zu beleidigen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen zu schnellem Fahren muss der 54-Jährige auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechen.

