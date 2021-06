In einer Toilettenanlage eines Parkhauses in Bad Mergentheim ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 18.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung und die Feuerwehr das Gebäude in der Zaisenmühlstraße anfuhren, drang Rauch aus der angelehnten Tür der Toilette nach draußen. Ein 18-Jähriger, der sich zuvor in der Anlage aufgehalten hatte, saß am

...