Ziemlich frustrierend

Es herrschte brütende Hitze am vergangenen Donnerstag mit Temperaturen von weit über 30 Grad. Ich hatte mich in Bad Mergentheim verabredet. Gut, dachte ich, das geht nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Zug. Umweltschonend von der Kreis- in die Kurstadt, die Wege zum und vom Bahnhof sind lässig fußläufig erreichbar. Außerdem spart man sich die Parkgebühren. Der Tarif, sieben Euro für die drei Waben als Tagesticket, sind mehr als akzeptabel. Der Plan: Den ÖPNV stärken und kein extra CO2 ausstoßen.

Der Hinweg klappte auch perfekt. Der rote Diesel der Westfrankenbahn kam pünktlich in Tauberbischofsheim an und landete punktgenau in Bad Mergentheim. Der Rückweg allerdings wurde zum Fiasko. 17.37 Uhr sollte die Bahn abfahren. Die Anzeige informierte über 15 Minuten Verspätung. Kein Problem – kann passieren. Auf Gleis 1 stand ein Triebwagen, der „Nicht einsteigen“ signalisierte. Der Diesel lief – wahrscheinlich wegen der Klimaanlage – auf vollen Touren und übertönte durch das laute Brummen die Lautsprecheransagen.

Nichts passierte. Absolut gar nichts. Bahnbedienstete schlichen sich vorbei. Ein Mann mit blauer DB-Uniform und Trolly reagierte nicht auf Fragen von ratlosen Reisenden. Kinder weinten, andere waren komplett entnervt oder tippten monoton auf ihrem Handy herum. Dann endlich öffnete der Zug auf Gleis 1 die Türen. Die Wartenden bestiegen den Zug und harrten wiederum aus. Nach 20 Minuten kam die Ansage: „Der Zug fällt aus. Bitte steigen Sie aus.“ Keine Erklärung – nichts.

Also wieder raus in die Hitze. Der Lautsprecher blieb stumm, die Anzeige wies auf einen Zug um 19.08 Uhr hin. Dann kam ein junger Mann mit T-Shirt und E-Bike vorbei, der ein DB-Label trug. Ich fragte ihn, was los ist, wann der nächste Zug nach Tauberbischofsheim fährt. Er war überaus nett, berichtete von einem Stellwerkschaden, ob wegen der Hitze, wusste er nicht. Er verstand den Frust der Kunden, konnte ansonsten aber auch nicht weiterhelfen. Der Anzugträger mit DB-Trolly versuchte, sich wieder vorbei zu schleichen. Doch dieses Mal erwischte ich ihn, indem ich ihm den Weg versperrte. Wann denn der Zug komme, fragte ich, und erhielt die höchst erhellende Antwort: „Das weiß ich auch nicht, schauen Sie auf die Anzeige.“

Eine Viertelstunde später zog ein Lokführer ein Gleis weiter wiederholt einen Stecker aus seinem Zug. Er drehte sich in Richtung Gleis 1 und rief den Wartenden zu: „Beschweren Sie sich morgen alle. Sonst kapieren die das nie.“ Was er meinte, war wohl Insiderwissen per Funk, denn die Kunden waren ahnungslos und ziemlich frustriert.

Um 19.05 Uhr kam endlich der sehnlich erwartete Zug – nach fast zwei Stunden Wartezeit. Er fuhr, wie es von einem Zug erwartet wird, zügig. Die Klimaanlage funktionierte ebenso wie das W-Lan. In ein paar Minuten – viel schneller als mit dem Auto – war ich zu Hause. Zwischendrin rief ich meinen Mann an und fragte, ob er mich vom Bahnhof abholen kann. Zu Fuß den Berg rauf nämlich, hätte ich es bei diesen Temperaturen und nach dieser Bahnodyssee nur schwerlich geschafft.

Schade, denn eigentlich fahre ich gerne Bahn.

