Ziel: Schülern eine Zukunftsperspektive zu geben

Berufsorientierung für alle Schüler im digitalen Raum bietet ein Projekt der Strahlemann-Stiftung an der Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule.

Bad Mergentheim/Heppenheim. Die Strahlemann-Stiftung bietet mit ihrem neuen Projekt „Talent Elements“ Berufsorientierung im digitalen Raum. Zunächst werden 25 Schulen aus ganz Deutschland an dem Projekt teilnehmen. Projektschule ist auch die Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule in Bad Mergentheim.

2008 wurde die Strahlemann Stiftung von 51 Unternehmern gegründet. Der Sitz ist im südhessischen Heppenheim. Die Idee war und ist gemeinsam mehr für die Bildung und Ausbildung zu erreichen, Chancengleichheit im Bildungssystem herzustellen. Durch Zustiftungen ist die Strahlemann-Stiftung in den letzten Jahren gewachsen und zählt inzwischen über 70 Stifter.

Durch gesellschaftlichen Wandel und Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder die Ausbreitung einer globalen Pandemie kommt es auch zu einer Verschiebung in der Kompetenzgewinnung von Schülern. Der zunehmende Einsatz von Distanzunterricht und die Nutzung digitaler Hilfsmittel macht es besonders benachteiligten Jugendlichen schwer, mitzuhalten. Um insbesondere diese Jugendlichen nicht außer Acht zu lassen, müssen laut Stiftung Möglichkeiten geschaffen werden, sie beim Erwerb arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen zu stärken und zu unterstützen.

Keine Praktika, keine Messen

Dass Berufsorientierungsmaßnahmen, wie etwa Praktika, Messen oder sonstige Beratungsangebote nicht stattfinden können, führt zu einem geringeren Informationsfluss und zu einer wachsenden Unsicherheit bei vielen Jugendlichen. Auch, weil durch Schulschließungen wichtige soziale Kontakte verloren gehen. Um dem entgegenzuwirken und wirklich allen Schülern eine Zukunftsperspektive zu geben, sollen Möglichkeiten geschaffen werden, Berufsorientierungsmaßnahmen auch fernab des Schulkontexts zu ermöglichen. Firmen treten mit Schülergruppen virtuell in Kontakt und gewähren ihnen so einen Einblick in das Unternehmen. Für einzelne Schüler bietet die Strahlemann-Stiftung zusätzliche unterstützende Maßnahmen in Form von Einzelveranstaltungen an, in denen sich die Schüler ihrer eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst werden können.

Auch die Lehrer werden unterstützt und mit einer Podcast-Reihe begleitet.

Der Kick-Off für das Projekt hat vor kurzem stattgefunden. Schulleiterin Nicole Floeder ist begeistert: „Durch das Ausfallen der Berufspraktika haben unsere Schüler kaum Möglichkeiten in die Berufswelt zu schnuppern. Die meisten Kooperationen mit Firmen liegen derzeit pandemiebedingt auf Eis. Wir möchten, dass unsere Schüler gute, direkte Einblicke in Berufsfelder bekommen, dies gelingt hoffentlich wieder durch das digitale Format von Talent Elements. Es freut uns als eine der wenigen Schulen deutschlandweit dabei sein zu dürfen.“

Individuelle Orientierung

„Talent Elements“-Koordinatorin Gabriele Bergmann ergänzt: „Bereits mit der Talent Company in Bad Mergentheim hat uns die Strahlemann-Stiftung ein breites Fundament für die individuelle Berufsorientierung unserer Schüler zur Verfügung gestellt und mit dem neuen Projekt Talent Elements wird dies coronakonform weiter ausgeweitet. Das Einzelcoaching ab der achten Klasse und die vielen Firmenkontakte werden hoffentlich dazu führen, dass sich für die Abschlussklassen ein weites Feld der beruflichen Möglichkeiten öffnet und die Betriebe und Firmen im Main-Tauber-Kreis ihre Lehrlinge von heute als Fachkräfte für morgen ausbilden können.“

Mehr Informationen unter www.strahlemann-stiftung.de oder www.talent-elements.de.