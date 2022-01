Ziel ist es, ein ungekanntes Lernerlebnis zu ermöglichen

Bad Mergentheim. Das Berufliche Gymnasium der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim mit seinen Profilfächern „Mechatronik“ und „Informationstechnik“ veranstaltet einen Online-Informationstermin (https://gsmgh.de/technisches-gymnasium) am Donnerstag, 3. Februar, ab 18 Uhr.

Dabei wird das Technische Gymnasium kurz von fachlicher, wie auch menschlicher Seite präsentiert. Während des Verweilens auf dem Internetauftritt der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim, wird ein Live-Chat mit dem stellvertretenden Schulleiter und Abteilungsleiter TG Holger Nique angeboten. Er beantwortet Fragen zum Anmeldeprozess, Zugangsvoraussetzungen und weiterer rechtlicher Grundlagen.

Daneben gibt es einen davon unabhängigen weiteren Chat mit dem Berater der Oberstufe Thomas Beiersdorf, welcher die Anliegen der Interessierten zu den Themen der Profilfächer, Stundentafel und Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulreife individuell im nicht-öffentlichen Bereich behandeln wird.

Darüber hinaus möchten die engagierten Oberstufenschüler der Schüler-Mit-Verantwortung in einem weiteren separaten Chat auf Schüler zukommen, die sich fragen, wie das Schulleben beziehungsweise die Aktionen der SMV aussehen.

Um Interessierten einen Einblick in einige der spezifischen Besonderheiten der Schule zu bieten, werden Live-Streams auf der Schulhomepage zur Wahl stehen, in denen die Fachlehrkräfte zum Dialog einladen, via Direkt-Chat und Vorführungen der Industrie 4.0-Anlage, dem SPS-Labor, den CNC-Fräsen, dem 3D-Drucker und der Virtual-Reality-Brillen.

Das Technische Gymnasium (Profil Mechatronik und Informationstechnik) führt in drei Jahren die Schüler zum Abitur, also der Allgemeinen Hochschulreife. Dieses Zeugnis ermöglicht das Studium in jedem verfügbaren Studiengang der Bundesrepublik Deutschland. Zugangsberechtigt sind interessierte Schüler mit der Mittleren Reife. Im gesamten Main-Tauber-Kreis gibt es mit den Profilen einen einzigartigen Ausbildungszweig der Beruflichen Gymnasien.

Grundlagenlabor

Durch das SPS-Grundlagenlabor und der damit vernetzten vollautomatisierten Industrie 4.0-Anlage, können die Inhalte der neuen Oberstufenordnung (gültig ab 09/21), hinsichtlich der Profile anschaulich und real erfahrbar nach den Regeln aktueller didaktischer Richtlinien erlernt werden.

Herausragende Werkstatt

Zudem gibt es bei der gewerblich-technischen Schule entsprechende Ausstattungen für Schüler, wie Tablets sowie Convertibles oder modernste CNC-Maschinen, die in der schuleigenen und kreisweit herausragenden Werkstatt bereits in Klasse elf zum Tragen kommen. Ebenso entsprechen die Lernumgebungen für das eigens hierfür erbaute Fachraumzentrum den geltenden Anforderungen in den naturwissenschaftlichen Fächern.

Am 3D-Drucker erfahren die Schüler die Zukunft des dreidimensionalen Musterbaus für zukünftige Designer, Ingenieure oder Konstrukteure. Als besonderes Highlight bietet die Gewerbliche Schule derzeit als einzige Schule im Main-Tauber-Kreis sowie ganz Nord-Baden-Württemberg einen Klassensatz von VR-Brillen vom Typ HTC Vive Focus drei, die den Schülern ein ungekanntes immersives Lernerlebnis ermöglichen.

Der besondere Charme dieses Mediums liegt darin, dass es in drei Ebenen Einzug hält: auf der ersten Ebene werden Inhalte konsumierend erlebt, wie in Form einer Dokumentation in 360-Grad-Perspektive; danach sollen Schüler in virtuellen Umgebungen in Interaktion mit den Raumvariablen treten und diese digitale Welt für sich ergreifen; schließlich gipfelt diese mediale Neuheit in der Herstellung von Inhalten für die Verwendung der Brillen.

Beispielsweise ermöglicht der technische Seminarkurs aktuell bereits Lerninhalte aus den Fächern Physik oder Chemie umzusetzen in Unity, CoSpaces, Roblox oder Java. Damit helfen die Schüler neben ihrer Qualifizierung im Coding auch ihren Mitschülern.

Die Zugangsvoraussetzung liegt bei einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Bei Interesse kann man sich persönlich an die stellvertretenden Schulleiter und Abteilungsleiter TG Holger Nique, den Oberstufenberater Thomas Beiersdorf oder an das Sekretariat unter Telefon 07931 / 482610 wenden. Auch auf der Instagram-Seite der Schüler-Mit-Verantwortung finden sich viele Hinweise und Eindrücke vom Schulleben der Oberstufe sowie der gesamten Schule. gws