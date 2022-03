Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Osnabrücker Auktionshaus Künker - Wertvolle Prägung aus der Sammlung von Mark und Lottie Salton im Wert von 50 000 Euro wird am 22. März versteigert Zeugnis alten Mergentheimer Glanzes

Eine sehr seltene Goldmünze ist Zeugnis des Mergentheimer Glanzes in Zeiten von Hochmeister Maximilian III. im 17. Jahrhundert. Die Münze wird am 22. März in Osnabrück versteigert.