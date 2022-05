Bad Mergentheim. Unbekannte verschmutzten am Wochenende einen in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Das Fahrzeug stand zwischen 13 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag in der Buchener Straße, als die Täter das Auto an der gesamten rechten Fahrzeugseite sowie der Motorhaube mit weißer Farbe besprühten. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

