Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Nach einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem genauen Ablauf machen können. Am Dienstag, gegen 8 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW Crafter die Schillerstraße und bog auf die Bundesstraße 290 in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim ein. Hierbei kollidierte der Wagen mit einem bereits auf der Bundesstraße fahrenden VW Transporter eines 40-Jährigen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sollen sich Zeugen beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1