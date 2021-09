Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag einen Pkw auf und entwendeten daraus Gegenstände. Zwischen 0.45 und 5.15 Uhr schlug der Täter oder die Täterin in der Herrenwiesenstraße die Scheibe der Beifahrerseite des Wagens ein und durchwühlte den Innenraum.

Die unbekannte Person wurde fündig und nahm neben dem Geldbeutel und Bargeld noch weitere Gegenstände mit. Bereits am vergangenen Wochenende wurde in ein Auto eingebrochen. Der Wagen wurde am Samstagabend, gegen 19 Uhr, im Erlenbachweg abgestellt. Als die Besitzerin am Montagabend um 20.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass in den Wagen eingebrochen wurde.

Zeugen der beiden Aufbrüche werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 zu melden. pol