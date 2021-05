Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Freitag mit seinem Fahrzeug einen in Bad Mergentheim abgestellten Pkw und fuhr davon. Zwischen 23 und 0 Uhr stand der nun beschädigte BMW 316 am rechten Fahrbahnrand in der Uhlandstraße auf der Höhe des dortigen Krankenhauses. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt den BMW am Fahrzeugheck und den linken hinteren Radkasten. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, fuhr er davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 07931/54990, melden.

